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"Душпастирський супровід постраждалих від війни": в Римі завершився Синод єпископів УГКЦ

14 вересня, 2023 четвер
01:42
Суспільство завершення Синоду єпископів УГКЦ в Римі, 2023

У Римі завершився Синод єпископів Української Греко-Католицької Церкви, що тривав упродовж 3–13 вересня в Українській папській колегії Святого Йосафата

Про це повідомили у пресслужбі УГКЦ.

Головною темою цьогорічного Синоду була: "Душпастирський супровід постраждалих від війни". Водночас це був найбільший Синод єпископів УГКЦ: в ньому взяли участь 45 єпископів і номінований єпископ Нью-Вестмінстерської єпархії.

Після останнього робочого засідання єпископи процесійно вийшли із синодальної зали засідань до каплиці Святого священномученика Йосафата. 

Владика Кеннет Новаківський, єпископ Єпархії Пресвятої родини з осідком у Лондоні зазначив, що Синод видався йому дуже успішним. 

"Ми мали можливість поспілкуватися не лише із Папою Франциском, але і з багатьма його помічниками у різних дикастеріях. Також ми мали зустріч із нашим попереднім апостольським нунцієм у Великій Британії архиєпископом Клаудіо Ґуджеротті. Мені видається, що ці розмови були дуже відкритими і щирими. Ми повідомили Його Святості те, що нас болить. Він послухав нас. Як на мене, це був великий крок з його сторони, щоби зцілити ті рани, які ми тепер відчуваємо. Тож повертаюся у Велику Британію до нашої єпархії із великою надією та оптимістичним настроєм", – сказав він.

Він також звернув увагу на те, що учасниками цьогорічного Синоду стали 45 єпископів. На його переконання, це свідчить про розвиток і єдність УГКЦ не тільки в Україні, а й у всьому світі. 

завершення Синоду єпископів УГКЦ в Римі, 2023

Фото: ugcc.ua

 

Що таке Синод єпископів УГКЦ і чому він відбувався в Римі 

Синод єпископів разом з главою УГКЦ становлять найвищий законодавчий, адміністративний, душпастирський та судовий орган в Українській греко-католицькій церкві. Хоча б раз в рік єпископи з усього світу збираються у наперед визначеному місці для живої зустрічі. На зібраннях вони 

  • обговорюють поточний стан Церкви, виклики, які стоять перед нею, перспективи для подальшого розвитку;
  • творять закони, рішення та постанови, необхідні для забезпечення душпастирства;
  • здійснюють судові справи, передбачені церковним законодавством, як найвищий трибунал Церкви.

Окреме завдання Синоду – вибір нових єпископів, який здійснюється таємно.

Після затвердження Синодом рішень і постанов кожен єпископ зобов’язаний оприлюднити їх у своїй єпархії чи екзархаті.

Також щороку обирається головна тема, якій присвячують значну частину засідань Собору. 

Синод єпископів Української греко-католицької церкви цього року тривав від 3 до 13 вересня. У зв’язку з воєнними діями в Україні, спричиненими повномасштабним вторгненням РФ, його провели у Римі. На зустріч зібралися єпископи УГКЦ з усього світу: США, Канади, Бразилії, Аргентини, Австралії, країн Західної та Центральної Європи, а також з України.

Під час Синоду єпископи мали нагоду поспілкуватися з вірянами в еміграції, заробітчанами та біженцями. Також важливим заходом Синоду стала зустріч з Папою Франциском. Окрім того, відбулася проща Синоду єпископів УГКЦ та вірних УГКЦ із Західної та Центральної Європи, зокрема з Італії, до гробу святого Йосафата з нагоди 400-річчя від дня його мученицької смерті.

Під час зустрічі з єпископами синоду УГКЦ 6 вересня Франциск заявив, що "окремий біль українського народу в тому, що він сумнівається, з ким Папа" та запевнив у своїй підтримці України

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