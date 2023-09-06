"Окремий біль - це те, що ви сумніваєтеся, з ким Папа": Франциск зустрівся з єпископами синоду УГКЦ

Про це повідомили в інтернет-представництві УКГЦ.

Зазначається, що зранку 6 вересня у Ватикані відбулася приватна аудієнція єпископів Синоду Української Греко-Католицької Церкви зі Святішим Отцем Франциском. За ініціативи Папи зустріч відбулася на годину раніше, "аби мати можливість довше поспілкуватися з українськими єпископами".

Глава й Отець УГКЦ, Блаженніший Святослав заявив, що "зустріч була часом взаємного слухання та нагодою для відвертого і щирого діалогу".

Зустріч розпочалася зі спільної молитви за Україну та всіх, "хто в цю хвилину помирає в нашій країні від руки російського агресора".

"У розмові зі Святішим Отцем ми висловили все, що наші вірні в Україні та всьому світі доручили нам йому донести. Наші єпископи промовляли українською, англійською, португальською та італійською мовами", - коментує Блаженніший Святослав.

Єпископи розповіли, Папі, що деякі його висловлювання "є болючими та важко сприймаються українським народом, який у ці хвилини стікає кров’ю в боротьбі за свою гідність і незалежність". Вони також наголосили, що непорозуміння, які виникали між Україною та Ватиканом від початку повномасштабної війни, російська пропаганда використовує для виправдання та підтримки ідеології "русского міра".

Папа Римський прокоментував таку заяву:

"Повертаючись із Монголії, під час розмови з журналістами я сказав, що справжнім болем є, коли культурна спадщина якогось народу проходить „дистиляцію“ та піддається маніпуляціям з боку певної державної влади, внаслідок чого перетворюється на ідеологію, яка нищить і вбиває. Великою трагедією є те, коли така ідеологія вривається в Церкву і підміняє собою Христове Євангеліє".

Він також запевнив у своїй підтримці України.

"Окремим болем українського народу є той факт, що ви сумніваєтеся, з ким Папа. Я хочу запевнити вас у моїй солідарності з вами та постійній молитовній близькості. Я є з українським народом", - сказав він.

Як символ близькості до українського народу, Папа Франциск приніс ікону Богородиці, подаровану Блаженнішим Святославом, коли той був молодим єпископом в Аргентині.

"Перед нею я щодня молюся за Україну", - наголосив Франциск.

Єпископи також подякували Папі Францискові за постійну підтримку України на міжнародному рівні, його гуманітарні акції, особисті зусилля для звільнення полонених, миротворчу місію спеціального папського посланця кардинала Маттео Дзупі тощо.

Представники УГКЦ закликали Франциска продовжувати зусилля для звільнення військовополонених та нагадали про священників-редемптористів - о. Івана Левицького й о. Богдана Галету, - котрі досі перебувають у російському полоні.

Позиція Ватикану щодо війни в Україні

Наприкінці квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною.

Згодом і Київ, і Москва заперечили інформацію про цю ініціативу, однак 10 травня держсекретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін сказав, що "це не були відмови".

"Вони сказали, що нічого про це не знають, але потім були контакти, де з'ясувалося з обох сторін, що це було непорозуміння", - сказав він.

На початку червня кардинал Маттео Дзуппі побував у Києві й зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів представникові Ватикану про вбивства, зґвалтування і викрадення українських дітей військовими РФ.

28 червня Дзуппі прибув до Москви й зустрівся з дитячою омбудсменкою Львовою-Бєловою, яку підозрюють у масовому викраденні українських дітей. 4 липня кардинал Дзуппі повідомив, що працює над механізмом повернення депортованих українських дітей.

3 серпня під час зустрічі з українською молоддю Папа Франциск запевнив у своїй молитві за Україну та попросив вибачення за "неспроможність зробити щось більше".

Днями Папа Римський Франциск назвав росіян "нащадками великої культури й людяності" та "великої Росії". У МЗС України дорікнули, що Папа просуває наративи про "великодержавність РФ".

4 вересня Франциск прокоментував свою скандальну заяву про "велику матінку Росію" та заявив, що його неправильно зрозуміли, адже він мав на увазі культуру.