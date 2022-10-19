"Дуже хотілося лишити собі": Філатов розповів, як відмовився від хабаря у €22 млн
Мер Дніпра Борис Філатов підтвердив, що йому пропонували хабаря розміром 22 млн євро, проте він відмовився від нього
Про це він повідомив у своєму телеграмі.
"Нечесно і погано красти в країні, що захлинається від крові", - написав Філатов.
Мер Дніпра зазначив, що ніколи не брав участі в жодних оперативних комбінаціях правоохоронних органів. Його рішення не брати хабаря було спровоковане переконанням у тому, що українці повинні докласти зусиль, якщо хочуть передати своїм дітям і онукам сильну та успішну державу. Зокрема це стосується боротьби з корупцією.
"Просто коли мені запропонували хабар, то я спочатку витріщив очі від такого нахабства, а потім потопав у НАБУ, як цього прямо вимагає від чиновників Закон "Про запобігання корупції", - наголосив Філатов.
Крім того, він висловив сподівання, що після цього випадку жодні шахраї не намагатимуться лізти до нього зі схожими пропозиціями, а деякі його підлеглі врешті зрозуміють, що якщо будуть десь красти, він їх не пошкодує. Також Філатов зазначив, що тепер "будь-яка політична та медійна падаль не зможе танцювати на моєму чесному імені", поширюючи плітки про те, що мер Дніпра десь краде.
"Хлопчик Боря відмовився від рекордного в Україні хабаря у 22 мільйони вбитих єнотів. Хоча й дуже хотілося залишити її собі", - написав Філатов.
- 18 жовтня НАБУ викрило екснардепа на спробі підкупу за 22 млн євро мера Дніпра Бориса Філатова.
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