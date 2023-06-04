Бої на російсько-українському кордоні, Шебекіно, Білгородська область. Це серйозна історія, загалом прогнозована, але в Росії її не чекали. Як ви оцінюєте потенціал до розгортання цієї ситуації?

Це була чудова атака, і вона дуже засмутила всіх росіян у цій області. Звісно, Росія перекинула війська з Донецької області на північ в намаганні захистити кордон. І це досить значний крок. Якими будуть наслідки в довгостроковій перспективі? Такі дії послаблюють всі потенційні для контрнаступу ЗСУ місця. Тому ефект відчутний як у військовому, так і у політичному плані, оскільки розголос у Росії набирає обертів. Дуже скоро люди дізнаються, якою вразливою є Росія.

Водночас неспокійно було і в Москві, сталося кілька прильотів дивних дронів. Ніхто на себе не взяв відповідальність, але в Москві почали відчувати те, що відчувають у Києві. Хоча йдеться про принципово нижчий рівень. Але все одно магія імперської безпеки починає розсипатися. Проте розуміємо, у який спосіб Путін і Кремль можуть намагатись це використати.

Важливо розуміти, що ніхто не взяв на себе відповідальність, і атака ця була не настільки серйозною, якої можна було б сподіватися з боку України. Вважаю, що якби тут була причетна українська армія, то наслідки були б набагато гіршими. Вочевидь, задача полягала у створенні ефекту, на кшталт ефекту від збитих безпілотників над Кремлем. І цілком можливо, що це організована Росією атака, спроба отримати політичну силу для Путіна для необхідних йому наступальних заходів - більше солдатів і більше грошей на оборонну систему. У нього проблеми, тому що поточні події на передовій на даний момент є сприятливими для України. Україна перехопила значну частину ініціативи, і тому Путіну доводиться щось робити. Пригадаймо, як він діяв, коли хотів вторгнутися в Чечню. І зараз відбувається щось дуже схоже.

Надзвичайно несподіваною була чергова дивна заява колишнього російського президента Медведєва, що де-факто Британія перебуває з Росією у стані війни. Він озвучує лише те, що попередньо узгоджує в Кремлі, розуміємо, що Велика Британія пішла на безпрецедентний та надзвичайно важливий крок, зокрема йдеться про виділення Україні далекобійних ракетних систем Storm shadow. Навіть американці не пішли на постачання подібних ракет. У Росії відчувають, що їхні тили й логістичні центри перебувають під загрозою, хоча ми використовуємо їх лише на нашій території, щоб допомогти росіянам забрати своїх інтервентів.

Все це взаємопов'язано. По-перше, зараз цілком зрозуміло, що уявлення про Медведєва, як про президента - потенційного реформатора, який може бути чимось відмінним від Путіна, цілковито розвіялись. Зараз це дуже чітко проявляється в його нещодавніх промовах. Медведєв є таким же злом, як і Путін, якщо не більшим. І його ставлення до України та Заходу настільки зневажливе, наскільки це в принципі можливо для росіянина.

Коментар про Велику Британію цікавий тим, що, якщо так розібратися, Росія воює із Заходом з 2008 року, просто зараз все це вперше прорвалось назовні. Чи це тому, що вони збираються якось діяти? Не певен, як і щодо того, чи взагалі вони будуть діяти. Чи все це заради внутрішнього споживання, така собі спроба переконати громадськість, що ворог - це не лише Україна. Ворог - це Захід, ворог - це НАТО, ворог - це Великобританія. Мені здається, що це більш важливий момент.

Storm Shadow - це перша надана Україні зброя великої дальності, яка дає можливість силам оборони наносити удари по деяких конкретних цілях, поки що йдеться не про Кримський міст, а про інші цілі, які досі перебували поза радіусом ураження. Адже ми знаємо, що російські військові відвели свої штаби і логістику назад, щоб по них не влучали HIMARS.

Storm Shadow кардинально змінює ситуацію. А це означає, що росіянам доведеться зробити багато додаткових оборонних зусиль.

Я думаю, що Storm Shadow в більшості випадків здолає їхню протиповітряну оборону. Таким чином, російська фронтова підтримка значно збільшилася, а командування потрапило в зону досяжності з боку України.

Чому американці досі зволікають з постачанням далекобійних ракет Atacms? Можливо впродовж найближчого часу адміністрація Джо Байдена наважиться ухвалити це важливе рішення.

Очевидно, що адміністрація Байдена все ще глибоко стурбована тим, щоб не було справжньої війни між Росією і НАТО, Росією і США, бо тоді це буде дуже трагічно для всього світу. При цьому, на жаль, ігнорується той факт, що війна вже відбувається, і що ми уже у більш ніж в одному сенсі у неї залучені.

ATACMS - це зовсім інший бойовий звір, який не схожий на все те, що є в України. Маючи таку зброю, ви можете почати знищувати реальні об’єкти, розумієте - не спалювати, а стирати з лиця землі. Якщо ви бачили фотографії Міністерства оборони Сербії після нападу НАТО на Сербію, то розумієте, якої шкоди може завдати така зброя. Тому адміністрація Байдена вважає, що це може перейти межу ведення традиційної війни. Але якби Путін збирався застосувати ядерну зброю, то він би це уже зробив, адже причин для цього у нього було багато. І все ж він не наважився. На мою думку, Америка повинна надати

ATACMS, тому що саме надання такої зброї Україні дасть Росії розуміти, що гру закінчено.

А поки цього не сталося, Росія думає, що якщо вони продовжать цю війну, то є ще шанс на перемогу.

Ми повинні позбавити їх цієї думки, зробивши Україну настільки сильною і потужною, щоб вони усвідомили, що нічого у них не вийде, і тоді їм доведеться сісти за стіл переговорів. А поки Америка відтягує надання комплексів ATACMS, такий сценарій, на жаль, віддаляється за обрій. Тож це дійсно важливий етап, один із етапів цієї війни.

Пане полковнику, я регулярно аналізую так звану російську пропаганду і зауважив, що вони дедалі частіше почали вживати термін війна, не просто якась там абстрактна військова операція, вони вже поступово дозрівають до того, щоби принаймні у своєму публічному просторі визнавати, що триває війна між Росією та Україною. Тут є характерний момент – можливість того, що Росія оголосить нам війну. Як ви думаєте, чи вони підуть на це і як це може змінити ситуацію? З урахуванням того, що Росія може намагатись запровадити військовий стан для мобілізації економіки і остаточної мобілізації населення.

Це дуже слушне зауваження. І я також це помітив. Якраз перед нашою розмовою переглядав відео з Росії на YouTube. І слово "війна" було в кожному другому реченні. Так що я думаю, що ви маєте рацію. Якщо це оголошено війною, то це буде вагомий крок. У Путіна будуть розв'язані руки, щоб робити все, що йому заманеться, а це означає, що він може вільно розпоряджатися економікою, зброєю, людьми, і він буде це робити.

Це означатиме, що Росія знову поверне собі ініціативу і перевагу. Перевага Путіна буде і через те, що український уряд був дуже повільним в організації українського народу для ведення війни. І це мене справді турбує, тому що

якщо Росія оголосить війну, у них буде часова перевага, яка дозволить їм випередити Україну в довгостроковій перспективі.

І навіть у разі успішного контрнаступу, чи навіть повернення Криму, якщо Росія твердо вирішить оголосити війну, то це буде довга війна. Це повністю все змінить. Тоді Україні доведеться переорієнтуватися, тому що на даний момент більша частина України перебуває в умовах мирного часу, а не воєнного. Ваш уряд дуже сподівається на перемогу, не роблячи нічого серйозного. Це моя особиста думка - вони просто кидають людей в пекло війни, сподіваюсь, що все це пройде, але цього не станеться, якщо Росія оголосить війну. Тоді це вже буде дуже серйозно. Людям доведеться переосмислити все, починаючи з базових принципів оборони України.

Якщо ми говоримо про можливі сценарії війни, їх декілька, радше всього це можуть бути припущення чи спекуляції, ми не знаємо, що відбувається в голові у колективного російського божевільного, але розуміємо, що один зі сценаріїв – це довга затяжна м’яорубка. Вони будуть регулярно підганяти свої додаткові частини, мобілізовувати людей, і будуть намагатись утримувати захоплені території, і тиснути по лінії кордону. Другий варіант – це ескалація заради ескалації, коли вони підніматимуть градус, щоб вийти на інші перемовні позиції. Інший варіант – це залучення третіх країн, ми перебуваємо не аж так далеко від цього, з урахуванням дивної ракети в Бидгощі на території Польщі. Ми свідомі того, що війна не має властивості просто так завершуватися, зазвичай війни лише набирають обертів. Як ви бачите розгортання найближчих сценаріїв війни?

Це, мабуть, найважливіше запитання на даний момент. Хочу додати до моєї попередньої відповіді. Якщо

Росія дійсно заявить, що це війна, то Захід також повинен буде прийняти рішення про те, як він буде реагувати.

Тому що нині більшість західних країн все ще ставляться до війни як до чогось, що вони можуть зробити з-поміж другорядних речей, а не як до основних зусиль для країни. А серйозна війна з Росією означатиме, що людям доведеться дивитися на це зовсім по-іншому. Не думаю, що у Росії зараз є потенціал для чогось серйозного, окрім як продовжувати кидати більше людей, без серйозної підготовки. Вони не мають можливості розвивати високопрофесійних солдатів. Тому будуть діяти за перевіреними сценаріями. Буде більше Бахмутів, скажімо, не один, а п'ять Бахмутів одночасно. За останній рік Росія зазнавала багатьох невдач. Я маю на увазі, що після початкових великих атак, Україні вдавалось стримувати Росію усюди. Гадаю, що так буде і надалі. Але це означатиме, що Україна втратить набагато більше людей. Тож ми повинні навчитися воювати по-іншому. Не можна продовжувати воювати в бахмутському форматі, тому що такий формат занадто дорогий для країни. Він може бути добрим з політичної точки зору, але не з військової, тому що гинуть найкраще підготовлені солдати, а у випадку затяжної війни Україна просто не може собі цього дозволити.

Що на вашу думку собою являє російська система ППО? Якщо вони і далі битимуть балістичними ракетами по наших містах, вбиваючи цивільних, цілком логічно, якщо справдиться пророцтво секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Олексія Данілова, який попереджав росіян, що може бути українська армія дронів, може долетіти і до Росії. Тут не йдеться про використання американських чи британських систем, йдеться про дрони.

Якщо ви хочете, щоб армія безпілотників атакувала Росію, вам доведеться залучити величезні кошти, тому що безпілотники не літають так далеко і не дають жодного ефекту, якщо це не найдорожчі дрони. Йдеться про дрони не за тисячу доларів, а в 200-300 разів дорожчі, а отже є проблема, щоб їх купити або виготовити. Наразі в Україні немає системи, яка б дозволяла виробляти їх у великій кількості. Але це можливо, і сподіваюся, що над цим уже працюють. Тут необхідні гроші і час. Той факт, що Данилов сказав це, не означає, що хтось збирається це робити. Запитаймо себе. Який сенс робити це над Москвою, якщо російські безпілотники над Києвом ще більше згуртовують людей у прагненні перемогти у цій війні.

Слід врахувати, що польоти безпілотників над Москвою і вбивства людей лише посилять рішучість росіян до перемоги.

Не можна думати, що вони інші. Це, ймовірно, буде той самий ефект, у випадку нанесення занадто великої шкоди. Набагато важливіше тримати населення подалі від війни, наскільки це можливо, тоді як основною мішенню має бути їхнє керівництво - Шойгу, Герасимов, Путін, тому що люди їх не люблять. Якщо ви почнете перетворювати це на війну між російським населенням і українцями, то, боюся, Україна буде у величезній біді, тому що у росіян набагато більше ресурсів в плані людей і техніки.

Хто, на вашу думку, зараз керує війною з російського боку? Шойгу, Герасімов, Пригожин, чи Патрушев, чи особисто Путін? Розуміємо доволі дивні речі, зокрема публічні демарші злочинця Пригожина, який формально очолює злочинне угруповання Вагнера. Бачимо, наскільки він серйозно їде проти Шойгу і Герасімова. Якщо з ним нічого не стається, значить його прикриває ФСБ РФ, яка перебуває під контролем чи серйозним впливом Патрушева. Це примітивна схема, але якщо подібне стається, це мало би або забезпечити потенційний транзит влади в разі пертурбацій, або зараз вони починають вже розбирати важелі впливу на політичну ситуацію ще при живому Путіні.

Цікаве питання, гадаю зараз єдиною людиною, яка знає, що відбувається в голові у Пригожина, є сам Пригожин. Але мені здається, що Пригожин зараз, як раніше працює на Путіна, і намагається дистанціювати від Путіна провал Шойгу і Герасимова. Тобто він так заговорив, щоб відштовхнути їх від Путіна з точки зору того, хто є головним і що насправді відбувається. Путін радше всього все ще постійно спілкується з ними, але тепер Пригожин виставляє їх невдахами, налаштовуючи на можливий провал і дає Путіну додаткові політичні аргументи і політичний простір для дій. Мені здається, що саме так все і відбувається, хоча можу і помилятися, бо все це доволі дивно. Але я абсолютно впевнений, що Пригожин дуже хоче бути міністром оборони і замінити Шойгу. Це зрозуміло з його слів, термінів, які він використовує. Його основний меседж полягає у тому, що він може виграти війну для всієї Росії, не тільки групою Вагнера, а всією командою.

Тож я думаю, що попереду ще багато цікавого. А для прихильників Пригожина - це справжній іспит на аналітику.

Великі трупосховища у прикордонних областях на території РФ. Можливо це побіжно характеризує літню кампанію РФ проти нас. Як ви гадаєте, якими ресурсами диспонує наш ворог, йдеться про технічні ресурси і про підготовану живу силу, бо впродовж останнього півріччя вони активно намагались школити мобілізованих інтервентів.

На початку війни людські ресурси регулярної армії РФ залишали бажати кращого. Але зараз, схоже, відбувається те, що російська армія засвоює уроки і вдосконалюється. Вони все ще використовують призовників та інших в якості гарматного м'яса.

Але якщо говорити про солдатів регулярної армії, вони постійно стають кращими.

І я б навіть сказав, що в деяких сферах вони засвоюють уроки і змінюються швидше, ніж українські війська, що дуже тривожно.

Як я уже говорив, будуть люди - буде гарматне м'ясо. Багато хто з цього гарматного м'яса вже використовує гвинтівки часів Першої світової війни. Не просто старі гвинтівки, а справді столітні гвинтівки, тому що в Росії не вистачає зброї. І ми бачили, що вони підвозять до лінії фронту дійсно стару техніку - старі танки, які ми використовували у Другій світовій війні. Разом з тим, ви повинні пам'ятати, що танк у бою - це танк у бою. Його навіть стара гармата - багато на що здатна. У Росії буде величезний дефіцит спеціалістів - людей, які знають, як користуватися танками, бронетехнікою, як правильно нею керувати. Якщо переглянути відео, то побачите, що зараз у них з цим погано.

Якщо Україна зможе тримати їх під своїм тиском, вони кращими не стануть.

Найнебезпечніше для України - давати Росії час. Адже щоразу, коли ви даєте Росії час, вони стають кращими. Тож з моменту контрнаступу і до кінця війни, їх слід тримати в лещатах, без можливості відводити дух. Адже відновлюються вони тому, що у них багато чого є. У них є багато техніки. У них багато людей. Чого їм не вистачає, так це хороших командирів. Ну і звичайно таких речей, як радіостанцій, нічних прицілів і тому подібного. Їм цього все ще бракує, але не забуваймо, що в Росії також є волонтери, які підтримують їх так само, як і в Україні. Ці волонтери купують необхідне для російської армії, так як це роблять українці для ЗСУ. Тому особливо акцентую, що час - це єдина річ, яку ми не повинні їм давати.