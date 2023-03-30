Два вертольоти американської армії зіткнулися під час навчальної місії над Кентуккі

Про це пишуть The New York Times.

За словами офіційних осіб, гелікоптери Black Hawk зі складу 101-ї повітряно-десантної дивізії виконували "рутинну тренувальну місію", коли розбилися близько 22 години за місцевим часом.

Нондіс Турман, представниця відділу зв'язків з громадськістю військової бази Форт Кемпбелл, заявила, що стан членів екіпажу наразі невідомий, а командування зосереджене на турботі про військовослужбовців та їхні сім'ї.

Губернатор штату Кентуккі Енді Бешир з Кентуккі заявив, що він отримав "ранні повідомлення про катастрофу вертольота, і очікуються людські жертви". Поліція штату Кентуккі і Управління з надзвичайних ситуацій відреагували на повідомлення, йдеться в його заяві.