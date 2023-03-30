Два вертольоти американської армії зіткнулися під час навчальної місії над Кентуккі
У середу ввечері, 29 березня, два вертольоти HH60 Black Hawk армії Сполучених Штатів зіткнулися під час навчальної місії над Кентуккі
Про це пишуть The New York Times.
За словами офіційних осіб, гелікоптери Black Hawk зі складу 101-ї повітряно-десантної дивізії виконували "рутинну тренувальну місію", коли розбилися близько 22 години за місцевим часом.
Нондіс Турман, представниця відділу зв'язків з громадськістю військової бази Форт Кемпбелл, заявила, що стан членів екіпажу наразі невідомий, а командування зосереджене на турботі про військовослужбовців та їхні сім'ї.
Губернатор штату Кентуккі Енді Бешир з Кентуккі заявив, що він отримав "ранні повідомлення про катастрофу вертольота, і очікуються людські жертви". Поліція штату Кентуккі і Управління з надзвичайних ситуацій відреагували на повідомлення, йдеться в його заяві.
- Нагадаємо, 17 березня на одній з вулиць бразильського Сан-Паулу розбився вертоліт: повідомлялося про чотирьох загиблих.
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