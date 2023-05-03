Про це інформує Офіс генпрокурора.

"Згідно з публічним обвинуваченням Чернігівської обласної прокуратури, суд визнав двох військовослужбовців РФ винними у жорстокому поводженні з цивільним населенням та порушенні законів та звичаїв війни", - пише пресслужба.

Повідомляється, що в суді прокурор довів, що на початку березня 2022 року у селі Слобода Чернігівського району, яке тоді було тимчасово окуповане армією ворога, двоє озброєних військовослужбовців РФ незаконно утримували цивільного чоловіка у приміщенні магазину.

Зловмисники застосовували фізичну силу, били та катували потерпілого для отримання інформації про розташування Збройних Сил України.

"Не отримавши від чоловіка інформації, російський військовослужбовець віддав наказ іншому військовому РФ та решті підлеглим продовжити насильницькі дії для отримання необхідних окупантам даних", - розповіли правоохоронці.

Після побиття рашисти вивели потерпілого на вулицю, поставили на коліна, облили легкозаймистою рідиною та погрожували підпалити.

Їх засуджено до 11 років та 11 років 6 місяців позбавлення волі.