Дякую Польщі за цю велику підтримку в такий час, ми цього ніколи не забудемо, - футболіст збірної України, який грає за варшавську "Легію"
Український півзахисник варшавської "Легії" Ігор Харатін подякував полякам за підтримку України та нашого народу
Про це Харатін написав у своєму Instagram.
"Україна - це сильна і вільна нація, яка бореться за своє майбутнє! За нами правда, за нами сила! Дякую Легії, дякую Польщі за цю велику підтримку в такий час, ми цього ніколи не забудемо", - написав півзахисник Ігор Харатін.
27-річний Харатін виступає за "Легію" з початку цього сезону. На його рахунку 2 голи та 2 асисти у 24 матчах за варшавський клуб.
Вчора, 12 квітня, "Легія" і "Динамо" провели благодійний товариський матч. Харатін був капітаном поляків.
- У вересні Харатін заявив, що пишається своєю командою після перемоги над російським "Спартаком" у Москві в Лізі Європи.
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