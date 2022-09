Джаред Лето та 6 цікавих історій про нього

Особисте життя

Джаред Лето ніколи не був одружений. Але це не завадило йому стати відомим ловеласом через численні любовні пригоди. Відносно довгі стосунки у Джареда були з акторкою Скарлетт Йоханссон, пролетів ураганом короткий бурхливий роман із Періс Хілтон. Акторка Ліндсі Лохан, данська модель Катарина Дамм, актриса Ешлі Олсен, зірка сіткому "Панки Брюстер" Солейл Мун Фрай, акторка Крісті Макденіелс, Тіла Текіла – скандальна телеведуча та стриптизерка, еротична модель та порноактриса Кріста Ейн, актриса Камерон Діас, співачка Брітні Спірс, актриса Ембер Атертон, моделі Анна В'яліцина й Анастасія Кривошеєва та інші красиві жінки.

Джаред Лето із Камерон Діас. Фото: Gettyimages

6 татуювань Джареда

Фото: Gettyimages

На правій руці — переплетені гліфи, як символ гурту "30 Seconds to Mars". Друга тату – хрест із колом, як символ другого муз. Альбому. На ногах Джаред витатуював стрілки, що показують напрямок вгору, як символ слогана гурту "Provehito in Altum". У перекладі з латини – це означає "Прагнути до вершин". Дві тріади біля ліктів, як символ третього альбому "30 Seconds to Mars". На правій ключиці Лето закарбував сам слоган гурту, про який описано вище: "Provehito in Altum". І, нарешті, шосте татуювання Джареда зображує "Orbis Epsilon". Це коло, розділене на дві половинки, з нього видніються чотири стрілки.

Ковід і Джаред Лето

Джаред дізнався про пандемію коронавірусу, коли повернувся з пустелі після довгих тижнів медитацій на самоті та без ґаджетів. Усамітнення тривало дванадцять днів. На своїй сторінці в Instagram актор повідомив, що, перебуваючи в ізоляції, навіть не здогадувався про пандемію коронавірусу. Зі слів Джареда, він почувався, наче повернувся в абсолютно інший світ.



Секрети "вічної" молодості від Джареда Лето

Лето – веган. Чоловік не вживає продукти тваринного походження. Його їжа — це овочі й фрукти, горіхи й складні вуглеводи. Джаред симпатик харчування з низьким вмістом жирів та високим вмістом вуглеводів. Білки його організм отримує з певної категорії рослинних продуктів. Лето — фанат спортивних тренувань, прогулянок на свіжому повітрі, йоги та медитацій. Такі вправи спроможні знімати стрес та тримати тіло в формі. Лето – занурюється в сон протяжністю не менше восьми годин. Адже це одна запорука його молодості. Лето – експериментатор у неординарних та часто непередбачуваних стилях одягу та зовнішності, бо не боїться "чужої" думки з цього приводу, а прислухається лише до власних бажань та інтуїції. І, нарешті, кінцева запорука молодості Джареда – це стан душі, який дозволяє завжди жити своїй "внутрішній дитині".

Музика в житті Джареда

Лето — вокаліст альтернативного гурту "Thirty Seconds to Mars". Гурт він заснував разом із братом Шенноном. Дата заснування - 1998 рік.

Склад гурту з роками змінювався, випускаючи час до часу платівки та студійні альбоми. Перший альбом – тезка самого гурту – вийшов у 2002 році. Другий – "Beautiful Lie" - 2005 року. Третій альбом – "This Is War" 2009 року. Четвертий – "Love Lust Faith + Dreams" датується 2013 роком. І п'ятий "America" випущений у 2018 році. Гітари Джареда мають власні імена – Артеміда та Піфагор.

Фільм 2022 року з Джаредом у головній ролі

Фільм "Морбіус" (мовою оригіналу – "Morbius") заснований на персонажі коміксів Marvel - Морбіусі.

Режисер — Даніель Еспіноса. Джаред Лето зіграв головну роль.

Акторський склад: Метт Сміт, Джаред Харріс, Адріа Архона, Аль Мадрігал і Тайріз Гібсон.

Сюжет розгортається навколо доктора Майкла Морбіуса. Чоловік випадково стає вампіром. Це сталось після того, як він намагався вилікувати себе від невідомого захворювання власної крові.

У прокат в Сполучених Штатах Америки картина вийшла 1 квітня 2022 року. В Україні — з 9 червня.