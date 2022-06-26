Джокович кинувся на захист російських і білоруських тенісистів

Про це повідомляє ютуб-канал "Вімблдона".

За словами серба Джоковича, росіянам і білорусам можна було дозволити грати під нейтральним прапором..

"Звичайно, я не коментуватиму і не лізтиму у війну. Як дитина війни – навіть кількох у 90-ті – я знаю, які емоції відчуваєш у такому становищі. Але, з іншого боку, я не можу сказати, що повністю погоджуюся з безстроковою забороною виступати російським та білоруським гравцям. Я просто не бачу, який був їхній внесок у те, що відбувається. Я не думаю, що це справедливо. Я вважаю, що вони погодилися б піти на компроміс, який у них був у ситуації з Олімпіадою, де вони виступали під нейтральним прапором. Я думаю, що вони заслуговують перемагати. Вони заслуговують змагатися. Вони – професійні спортсмени, ніхто з них не підтримав жодної війни чи чогось подібного", – сказав Новак Джокович.

6 травня Міжнародна федерація тенісу призупинила членство Росії та Білорусі в організації.

Напередодні російських і білоруських тенісистів офіційно відсторонили від Вімблдону.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb