Джорджа Сантоса позбавили мандата у Палаті представників США через шахрайство

Про це повідомляє The Guardian.

Сьогодні, 1 грудня, Палата представників Конгресу США проголосувала за виключення Джорджа Сантоса, представника республіканців від штату Нью-Йорк, який був звинувачений у шахрайстві з банківськими рахунками та відмиванні грошей.

Голосування в Палаті представників відбулось після звіту, опублікованого комітетом з етики Палати представників раніше цього місяця, в якому детально описано "повсюдне шахрайство" і стверджується, що Сантос використовував кошти виборчої кампанії для різних особистих цілей, включаючи ботокс, OnlyFans і розкішні бренди.

Джорджа Сантоса було виключено з Палати представників 311 голосами "за" і 114 голосами "проти".

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що він повідомить губернатора штату Нью-Йорк Кеті Хочул про рішення Палати представників.