Джорджа Сантоса позбавили мандата у Палаті представників США через шахрайство
У результаті остаточного голосування в Палаті представників 311 голосами "за" і 114 голосами "проти" Джорджа Сантоса було виключено з Палати представників США
Про це повідомляє The Guardian.
Сьогодні, 1 грудня, Палата представників Конгресу США проголосувала за виключення Джорджа Сантоса, представника республіканців від штату Нью-Йорк, який був звинувачений у шахрайстві з банківськими рахунками та відмиванні грошей.
Голосування в Палаті представників відбулось після звіту, опублікованого комітетом з етики Палати представників раніше цього місяця, в якому детально описано "повсюдне шахрайство" і стверджується, що Сантос використовував кошти виборчої кампанії для різних особистих цілей, включаючи ботокс, OnlyFans і розкішні бренди.
Джорджа Сантоса було виключено з Палати представників 311 голосами "за" і 114 голосами "проти".
Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що він повідомить губернатора штату Нью-Йорк Кеті Хочул про рішення Палати представників.
- Зокрема, сьогодні, 1 грудня, згідно з рішенням федерального апеляційного суду у Вашингтоні, округ Колумбія, колишній президент США Дональд Трамп не має імунітету від відповідальності за цивільними позовами, пов'язаними з нападом на Капітолію 6 січня 2021 року.
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