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Джошуа назвав найсильніший навик Усика

24 вересня, 2021 п'ятниця
12:52
Спорт Ентоні Джошуа - Олександр Усик

Британець Ентоні Джошуа відзначив витривалість українця Олександра Усика, яка може допомогти йому перемогти

Про це повідомляє BoxingScene.

Джошуа відзначив хорошу витривалість Усика і зізнався, що при підготовці до бою - розвивав свою.

"Ви завжди хочете бути готовим до 12 раундів, але також ви сподіваєтеся зробити бій коротшим, тобто нокаутувати опонента В Усика хороша витривалість. Тому ми працювали не тільки над зниженням ваги, але і проводили багато раундів у спарингах, а також виконували роботу на мішку, щоб підвищити витривалість", - сказав Ентоні Джошуа.

Британець переконаний у свій перемозі над українцем.

"Я впевнений, що зможу перебоксувати Усика. Немає сумнівів у цьому. У мене має бути трохи агресії, а більше навичок і руху корпусом. Очевидно, що у мене є перевага - це сила, я використовуватиму її. Але також я покажу свої боксерські навички. Не стану ускладнювати", - сказав Джошуа.

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем". 

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

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Бокс
Олександр Усик
Ентоні Джошуа
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