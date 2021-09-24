Джошуа назвав найсильніший навик Усика
Британець Ентоні Джошуа відзначив витривалість українця Олександра Усика, яка може допомогти йому перемогти
Про це повідомляє BoxingScene.
Джошуа відзначив хорошу витривалість Усика і зізнався, що при підготовці до бою - розвивав свою.
"Ви завжди хочете бути готовим до 12 раундів, але також ви сподіваєтеся зробити бій коротшим, тобто нокаутувати опонента В Усика хороша витривалість. Тому ми працювали не тільки над зниженням ваги, але і проводили багато раундів у спарингах, а також виконували роботу на мішку, щоб підвищити витривалість", - сказав Ентоні Джошуа.
Британець переконаний у свій перемозі над українцем.
"Я впевнений, що зможу перебоксувати Усика. Немає сумнівів у цьому. У мене має бути трохи агресії, а більше навичок і руху корпусом. Очевидно, що у мене є перевага - це сила, я використовуватиму її. Але також я покажу свої боксерські навички. Не стану ускладнювати", - сказав Джошуа.
Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".
Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- 23 вересня стало відомо, що на поєдинку між Ентоні Джошуа та Олександром Усиком працюватимуть судді з Великої Британії, США та України.
- 23 вересня український суперважкоатлет Олександр Усик провів першу дуель поглядів з британцем Ентоні Джошуа.
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