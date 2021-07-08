ЄБРР: Допрацьований законопроєкт про корпоративне управління відповідає вимогам ОЕСР
Законопроєкт №5593-д про вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонерами яких є держава узгоджений з нормами Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР)
Про це пише "Інтерфакс-Україна".
"Не хочемо, щоб така криза завершилася без користі... Законопроєкт був зареєстрований у формі, узгодженій із нормами ОЕСР", - цитує агентство слова директора Європейського банку реконструкції і розвитку у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне.
В агентстві нагадали, що через конфлікт навколо зміни голови правління та наглядової ради "Нафтогазу України" наприкінці квітня незалежні члени номінаційного комітету тимчасово вийшли з нього, заблокувавши його роботу. Перше після перерви засідання відбулося цього тижня.
Патроне також нагадав, що в жовтні минулого року ЄБРР у присутності президента України підписав меморандум про покращення корпоративного управління та боротьби з корупцією в низці держкомпаній і наразі реалізовує пілотну програму.
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