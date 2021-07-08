ЄБРР: Допрацьований законопроєкт про корпоративне управління відповідає вимогам ОЕСР

Про це пише "Інтерфакс-Україна".



"Не хочемо, щоб така криза завершилася без користі... Законопроєкт був зареєстрований у формі, узгодженій із нормами ОЕСР", - цитує агентство слова директора Європейського банку реконструкції і розвитку у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне.



В агентстві нагадали, що через конфлікт навколо зміни голови правління та наглядової ради "Нафтогазу України" наприкінці квітня незалежні члени номінаційного комітету тимчасово вийшли з нього, заблокувавши його роботу. Перше після перерви засідання відбулося цього тижня.

Патроне також нагадав, що в жовтні минулого року ЄБРР у присутності президента України підписав меморандум про покращення корпоративного управління та боротьби з корупцією в низці держкомпаній і наразі реалізовує пілотну програму.