Едвард Сноуден отримав паспорт громадянина Росії, - адвокат

Про це повідомив адвокат Сноудена Анатолій Кучерена, передає російське інформаційне агентство "ТАСС".

У відповідь на запитання, чи отримав Сноуден громадянство РФ, адвокат відповів: "Так, отримав. Склав присягу".

Адвокат також повідомив, що бачився з Едвордом Сноуденом напередодні та зазначив, що у нього все добре.

У 2017 році Сноуден та американська спортсменка й блогер Ліндсі Міллс одружилися в Москві. Анатолій Кучерена розповів, що наразі дружина Сноудена подає заявку на отримання громадянства РФ.

Нагадаємо, програміст ЦРУ та Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден у 2013 році оприлюднив таємниці американських спецслужб. Через це чоловік вимушено втік до Гонконгу, а з 26 червня того ж року перебуває в Росії.

26 вересня 2022 року президент Росії Володимир Путін надав Сноудену російське громадянство.

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