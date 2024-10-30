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Частину переданих заморожених коштів РФ можна буде витратити на ОПК, - нардепка Кравчук

Юлія Лаврук
30 жовтня, 2024 середа
20:13
Економіка Євгенія Кравчук

Народна депутатка України Євгенія Кравчук розповіла, що частину з $50 млрд, які Україні передадуть від заморожених активів РФ, можна буде витратити на оборонно-промисловий комплекс

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Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Що важливо в цій допомозі, що ми зможемо частину коштів витрачати на власний ОПК. Вся міжнародна допомога до цього мала виняткове спрямування на соціальні витрати, просто на покриття бюджету, але не воєнні витрати", - сказала Кравчук.

Вона зазначила, що наразі ОПК України працює лише на третину. За її словами, він міг би працювати "в декілька разів краще, але ми не маємо внутрішнього ресурсу для того, щоб викуповувати цю зброю".

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Народна депутатка також наголосила, що ці кошти є "разовою акцією", тому "очевидно, краще розподілити їх щонайменше на 2 роки. Для того, щоб можна було більш впевнено думати про 2026 рік".

  • У червні цього року міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер підтвердив, що країни Великої сімки погодились виділити для України $50 млрд із прибутків від заморожених активів РФ.
Теги:
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Україна
зброя
Війна з Росією
допомога Україні
зброя для України
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