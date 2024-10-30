Частину переданих заморожених коштів РФ можна буде витратити на ОПК, - нардепка Кравчук

Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Що важливо в цій допомозі, що ми зможемо частину коштів витрачати на власний ОПК. Вся міжнародна допомога до цього мала виняткове спрямування на соціальні витрати, просто на покриття бюджету, але не воєнні витрати", - сказала Кравчук.

Вона зазначила, що наразі ОПК України працює лише на третину. За її словами, він міг би працювати "в декілька разів краще, але ми не маємо внутрішнього ресурсу для того, щоб викуповувати цю зброю".

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Народна депутатка також наголосила, що ці кошти є "разовою акцією", тому "очевидно, краще розподілити їх щонайменше на 2 роки. Для того, щоб можна було більш впевнено думати про 2026 рік".