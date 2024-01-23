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Через ситуацію у Червоному морі купувати російську нафту Китаю та Індії стає невигідно, - Reuters

23 січня, 2024 вiвторок
09:12
Економіка Нафта

Конфлікт у Червоному морі спричинив зменшення кількості танкерів, які перетинають Суецький канал. Це ставить під питання поставки російської нафти до Китаю та Індії, через зростання її вартості

Про це повідомляє Reuters.

За даними постачальника даних про судноплавство AXSMarine, кількість танкерів у каналі впала більш ніж на 50% за тиждень, починаючи з 15 січня, в порівнянні з попереднім.

Згідно з дослідженням S&P Global Ratings, у першій половині 2023 року поставки нафти з Росії становили близько 75% нафтового трафіку Суецького каналу в південному напрямку, більшість з яких призначалася для Індії та Китаю.

У виданні зазначили, що наразі російський нафтовий танкер, що прямує до Китаю або Індії, має дедалі складніший вибір. У порівнянні з набагато довшим маршрутом навколо африканського мису Доброї Надії, канал стягує транзитний збір, але скорочує час у дорозі майже на два тижні. 

За словами аналітика AXSMarine Ніколаса Заннікоса, хоча страховий внесок для танкерів, що проходять через Аденську затоку, варіюється від судна до судна, на тлі нинішньої напруженості він зріс приблизно до 1% від страхової вартості. 

Для Suezmax, найбільшого судна, здатного пройти Суецький канал з повним завантаженням, це означає, що загальна вартість бареля нафти для типового рейсу між російською нафтобазою Приморськ на Балтиці та індійським портом Сікка зросла до 4,24 долара США.

Якщо страховий внесок зросте до 1,8% - що може статися в разі подальшої ескалації напруженості - подорож стане такою ж дорогою, як і 4,74 долара за барель, якщо їхати через Африку, без урахування вищих витрат на фрахт або паливо. 

Це означає, що з точки зору Китаю чи Індії російська нафта буде або пізнішою, або дорожчою, або і тим, і іншим. 

Все це може стати нагодою для наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана (MbS), чиїм танкерам, що прямують до Азії, не потрібно проходити через Суецький канал. 

Саудівська Аравія намагається підтримати ціни на нафту, просуваючи значні скорочення поставок, створюючи внутрішні суперечки в Організації країн-експортерів нафти та гравців "ОПЕК+", таких як Росія, з якою вона перебуває в партнерстві з 2016 року. 

Збільшення продажів на Далекий Схід зміцнить фінанси, які постраждали від рішення Саудівської Аравії взяти на себе більшу частину скорочень.

За даними Vortexa, протягом останніх шести місяців російський експорт становив близько 20% експорту до Китаю та Індії, тоді як експорт Саудівської Аравії в середньому становив 15%.

Але за останні два місяці російський експорт скоротився приблизно до 18%, тоді як частка Саудівської Аравії на ринку зросла до 16%. 

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Теги:
Світ
Росія
Китай
Індія
нафта
Ємен
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