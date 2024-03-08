Економіст Фурман пояснив, чи пов'язаний відтік депозитів із банків з новим законом про мобілізацію

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Тема відтоку коштів з банківської системи, знаєте, така маніпулятивна тема, яка звучала часто зі шпальт інтернет-видань чи, там, навіть на телебаченні. Нацбанк спростував ці всі пояснення і сказав про те, що це був сезонний чинник. Ми так і думали, просто неможливо робити будь-які висновки на прикладі лише одного місяця, а для нас надзвичайно є важливим тренд - він не визначається одним місяцем і для Національного банку на сьогодні, наприклад, стабільність на валютному ринку, курсова стабільність, макростабільність, стабільність банківської системи, зростання депозитів банківської системи, зростання кредитів - це надзвичайно важливі цілі", - розповів експерт.

За словами Фурмана, Нацбанк зазначив, що минулий рік був рекордним щодо збільшення депозитів у банківській системі, зокрема у гривні - 20,5% й досягли свого історичного максимуму загальною сумою - 711 млрд грн.

"Ми казали, що сезонне значне збільшення, наприклад, депозитів, надходження на рахунки фізичних та юридичних осіб у грудні, й у січні незначний відплив, тому що зазвичай бюджетні видатки ще йдуть великі в останні місяці року або якщо ми говоримо про фізичних осіб, то їм також в кінці року виплачують зарплати, премії. Потім історично люди витрачають кошти у січні, тому був незначний відплив депозитів. Але водночас уже у лютому ми побачили, що навпаки іде зростання депозитів у банках на 2,3% і загальна сума вже на початок березня складається 77 млрд грн. Триває динаміка позитивна. У цілому ситуація на банківському ринку, на фінансовому ринку, на валютному ринку, з депозитами є контрольованою", - підсумував член Ради Національного банку України.

Що передувало

У межах чинного українського законодавства накладення будь-яких фінансових обмежень на чоловіків, які ухиляються від мобілізації, неможливі, заявила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова 8 січня.

Голова фінкомітету ВР Данило Гетманцев переконаний, що збільшення кількості ФОП в Україні не пов'язане зі зростанням економіки.

Що відомо про законопроєкт про мобілізацію

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

Проєктом закону пропонується:

удосконалення процедури військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

зміну призовного віку з 27 до 25 років;

надання можливості військовослужбовцям, яких звільнено з полону, відпочити та пройти відновлення шляхом надання їм додаткової відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів;

виключення строкової військової служби — як виду військової служби. Так, усіх військовослужбовців строкової військової служби пропонують звільнити у запас;

встановлення, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом двох років з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільнені зі служби у запас. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою;

виключення з переліку висновків військово-лікарських комісій висновку про обмежену придатність до військової служби;

запровадження для громадян України базової загальновійськової підготовки до 3 місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах;

запровадження базової військової служби за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку;

встановлення обмеження прав громадян України, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби;

залучення до заходів рекрутингу на військову службу центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості та центрів рекрутингу.

Згідно з законопроєктом право на відстрочку матимуть: