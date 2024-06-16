Громадянин Нідерландів створив бізнес на постачанні в РФ товарів Nike і Lego, які пішли з російського ринку

Про це повідомляє Reuters.

Nike припинила продаж свого спортивного одягу в Росію незабаром після початку повномасштабного вторгнення в Україну, але це не зупинило footballstore.ru, інтернет-магазин спортивних товарів, який належить російському футбольному клубу "Зеніт".

Серед десятків товарів під брендом Nike, які пропонує сайт, є футбольні бутси Phantom GT2 Elite від американського виробника спортивного одягу за 29 999 рублів ($330).

Привіз ці черевики до Росії 40-річний громадянин Нідерландів, який живе в Москві, Війнанд Герінкс. З початку війни чоловік побудував успішний бізнес, який забезпечує російських споживачів західними товарами, виробники яких покинули Росію.

"Nike не хоче, щоб їхня продукція постачалася до Росії. Вони також не говорять нам не робити цього", — сказав Герінкс Reuters у відеодзвінку зі свого офісу на околиці Москви, де на полицях стоять ящики зі взуттям західних брендів.

Вивчивши митні дані, корпоративні записи та внутрішні документи компанії, а також розмовляючи з самим Герінксом, Reuters дізнався, як його бізнес отримує фірмові товари, зокрема Nike і Lego: він використовує посередників, які не мають явного зв’язку з Росією, як покупців, а потім доставляє товари до Росії. Часто доставка відбувається через Туреччину роздрібним торговцям у Росії.

Згідно з аналізом митних даних Reuters, є принаймні десятки фірм, подібних до Herinckx, які використовують методи сірого ринку для доставки західних товарів до Росії. Герінкс запевнив, що він зосереджений на споживчих товарах, на які не поширюються санкції. Reuters не знайшло доказів того, що його фірма порушує санкції.

Гігант спортивного одягу компанія Nike заявила, що не постачала фірмі Herinckx або будь-якому пов'язаному з ним бізнесу свої товари.

"Ми більше не маємо фізичних або цифрових роздрібних операцій, що належать Nike, у Росії. Ми не доставляємо будь-які товари до Росії, а також не уповноважуємо жодних торгових партнерів розповсюджувати продукти там", — йдеться в заяві.

У компанії також зазначили, що мають спеціальну команду для розслідування несанкціонованих каналів розповсюдження.

За словами Герінкса, у його компанії працюють 82 співробітники. Він прогнозує дохід у 2024 році близько $37 млн. Минулого року, згідно зі звітністю компанії, дохід становив $23,7 млн.

На момент вторгнення Росії в Україну у 2022 році Герінкс працював у московському офісі німецької компанії Hellmann Worldwide Logistics. За його словами, він керував командою з понад 20 осіб у Hellmann, яка обслуговувала іноземні компанії, які хотіли продавати в Росії, не створюючи місцевих операцій.

Раніше чоловік одружився з росіянкою, з якою має дітей. Він заволодів однією з російських компаній Hellmann, перейменував її на Herinckx Trade Solutions Rus (HTS Rus) і зареєстрував її на ім’я своєї дружини у квітні 2022 року. Спочатку Herinckx використовував сервери електронної пошти Hellmann і варіант логотипу Hellmann у своєму маркетингу.

Серед товарів, які компанія Herinckx доставляє до Росії, є також спортивне взуття Reebok і наручні годинники Emporio Armani.

Герінккс сказав, що у нього не було дозволу від цих двох брендів. Armani Group заявила, що припинила авторизовані поставки російським дистриб'юторам і не знає, як компанія отримала продукцію.

Власник Reebok Authentic Brands Group, який у 2022 році заявив, що закрив усі фірмові магазини та припинив діяльність електронної комерції в Росії, не відповів на запит про коментарі.

Фірма голландця публічно не розголошує своїх клієнтів. Але Reuters виявило деяких російських клієнтів, якими були деякі з найбільших російських мереж супермаркетів та інтернет-магазинів.

Герінкс сказав, що його фірма також займається благодійністю. На запитання, чому він вирішив публічно говорити про свою діяльність, він сказав: "Те, що ми робимо, дуже круто, ми пишаємося цим".

Herinckx також імпортує в РФ конструктори Lego. Данська фірма заявила, що суворо дотримується своєї політики не продавати в Росію свої товари.

Голландець купує конструктори спочатку у виробника в Європі через компанію, яка не має відношення до його бізнесу. Потім він купує товар уже в цієї компанії, використовуючи зареєстровану в Нідерландах його компанію під назвою HTS Europe BV, сказав він.

За словами Герінкса, потім товари перевозяться вантажівками прямо з Європи в Росію, проходячи дорогою митний контроль. Опинившись у Росії, Lego переходить під контроль російського бізнесу Herinckx. Герінкс розповів Reuters, що постачав Lego приблизно 48 російським фірмам, переважно спеціалізованим роздрібним торговцям іграшками.

"Мої діти граються конструкторами Lego. Я не маю нічого проти того, щоб інші діти гралися з Lego", — сказав Герінкс.

Після того як наприкінці квітня Reuters звернулося до Lego по коментар, данська фірма повідомила, що написала HTS Rus, звинувативши її в неправдивих заявах на своєму вебсайті про співпрацю з Lego.

Згодом HTS Rus змінив англомовну версію свого вебсайту, видаливши зображення фігурок Lego та замінивши його світлинами звичайних дитячих пластикових іграшок. Російськомовна версія сайту станом на 13 червня все ще містила логотип Lego.

"Ми стурбовані інформацією про цей потік товарів, враховуючи, що ми припинили доставку продукції LEGO в Росію в березні 2022 року. Ми серйозно ставимося до цієї проблеми та вживаємо заходів, водночас гарантуючи дотримання місцевих законів і правил, де ми продовжуємо працювати", — йдеться в заяві Lego Reuters.

Імпорт через Туреччину

Герінкс сказав, що він постачає Nike і деякі товари Lego в Туреччині через компанію під назвою HTS Poer Dis Ticaret Limited Sirketi, яка, за його словами, закуповує товари від турецьких роздрібних торговців або дистриб'юторів. Він відмовився назвати їхні імена.

Співзасновник HTS Poer Мурат Ербельгер заявив Reuters, що турецька компанія не має жодного стосунку до санкційних продуктів.

"Ми ведемо законний бізнес", — сказав він.

Митні дані за період із червня 2022 року по грудень 2023 року показали, що HTS Poer поставила в Росію продукцію Nike на суму щонайменше $4 млн. Герінкс сказав Reuters, що, наскільки йому відомо, усі ці поставки товарів Nike призначалися для його компанії.

Коли продукція Nike потрапляє в Росію, вона потрапляє до роздрібних клієнтів Herinckx. Серед них є footballstore.ru згідно з податковою звітністю та внутрішнім документом компанії. Роздрібний сайт на 100% належить футбольному клубу "Зеніт".

Клуб "Зеніт" спонсорується Газпромом, російською державною газовою компанією, а також частково належить Газпромбанку. Кредитор перебуває під санкціями США щодо російського банківського сектора.