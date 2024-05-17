Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Конфіскація російських активів має стати одним з елементів покарання Росії, - Данило Лубківський

Конфіскація російських активів має стати одним з елементів покарання Росії, - Данило Лубківський

17 травня, 2024 п'ятниця
15:10
Економіка Данило Лубківський
Зміст

Росія має бути покарана за війну проти України, і одним з елементів цього має стати конфіскація заморожених російських активів на користь України

Про це сказав директор Київського безпекового форуму Данило Лубківський під час онлайн-дискусії КБФ.

"Росія повинна заплатити за ту жорстокість, яку вона творить в Україні. Нам треба знайти ресурси, щоби змусити Росію заплатити, щоби покарати Росію за те, що вона зробила, і за те, що вона продовжує робити зараз в Україні", - сказав він.

Лубківський нагадав, що у листопаді 2023 року на шпальтах впливового видання Financial Times вийшов відомий «лист Яценюка» з закликом про передачу Україні російських активів на суму 300 мільярдів доларів США, заморожених у Сполучених Штатах та державах Європейського Союзу. Звернення, ініційоване головою Київського безпекового форуму, підтримали відомі міжнародні діячі. 

"Вся ідея нашої сьогоднішньої дискусії полягає в тому, щоб ми рухалися вперед у наших зусиллях забезпечення прийняття справжніх, реальних рішень вчасно щодо російських заморожених активів. Оскільки історія російської війни проти України вже кожному показала, що кожна затримка або замороження рішення – це не рішення", - підкреслив він.

"Рішення має бути прийняте, і ми вимагаємо, ми закликаємо всіх світових лідерів і наступний саміт Групи семи в червні прийняти всі необхідні рішення для того, щоби ми перемогли, щоби наша справжня спільна перемога прийшла до України, до всіх наших друзів і партнерів з усього світу", - резюмував Данило Лубківський.

Теги:
Новини
Росія
Війна з Росією
Читайте також:
Борис Філатов
16 травня, 2024 четвер
"Зупиниться транспорт і нікому буде працювати на водоканалах та в теплоенерго": Філатов прокоментував мобілізацію в Дніпрі
Володимир Путін
15 травня, 2024 середа
Путін заявив про "готовність до діалогу". В Україні відреагували
Координаційний штаб
15 травня, 2024 середа
Третина обміняних українських військовополонених вважалися зниклими безвісти - Коордштаб
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.33
    Купівля 39.33
    Продаж 39.89
  • EUR
    Купівля 42.6
    Продаж 43.34
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
17 травня
16:31
Оновлено
термінова новина, 2023-2024
Росіяни вдарили КАБами по Харкову: відомо про загиблих і постраждалих мирних жителів
16:31
Понад 2 млрд грн збитків державі на махінаціях у вугільній сфері: в Україні затримали бізнесмена та його поплічників
16:24
На фото: Принц Вільямс, Кейт Міддлтон з дітьми Джорджем, Шарлоттою та Луї
У Букінгемському палаці пояснили, чому фотошоплять зображення королівських осіб 
16:21
Астрономи зафіксували найпотужніший спалах у поточному сонячному циклі
16:11
OPINION
Микола Княжицький
"МАФ московського патріархату" знесли. Із законом досі зволікають
16:07
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Рівні та рівніші. Що не так з VIP-бронюванням від мобілізації 
16:02
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:58
Ексклюзив
Петер Сіярто
Скандально закінчилося засідання комітету міністрів Ради Європи, - кореспондентка Еспресо зі Страсбурга
15:40
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про мобілізацію засуджених
15:31
Оновлено
Чи можна оновити дані через електронний кабінет?
В Україні запускають застосунок для військовозобов'язних Резерв+, який допоможе оновити облікові дані
15:25
Ексклюзив
Херсонська область
"Це симуляція бурхливої діяльності": депутатка міськради Погомій про фортифікаційні оборонні споруди на Херсонщині
15:20
музика
Sony Music підозрює Google, Microsoft і OpenAI у незаконному використанні музики для навчання ШІ
15:05
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
Угорщина ветувала резолюцію Ради Європи щодо української формули миру
14:56
Делегація з ПАР та Індії в Ягідному
In Solidarity With Ukraine: письменники та журналісти з Південної Африки та Індії відвідали Україну
14:52
У новому фільмі "Шалений Макс" 15-хвилинну сцену знімали 78 днів
14:50
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про підвищення штрафів за порушення правил військового обліку
14:25
Інтерв’ю
Путін і Бєлоусов
Кінець епохи Шойгу. Чому Андрія Бєлоусова призначили очільником міноборони РФ? 
14:21
прапор Росії
Україна націоналізувала два літаки російської компанії "Ростех"
14:01
OPINION
Митрополит Епіфаній
Коли нас занурюють у темряву, ми запалюємо свічку
13:59
тюрма
"Відсутність бажання йти воювати": у Мін'юсті розповіли, що може завадити мобілізації ув'язнених
13:32
путін
Путін заявив, що у Росії зараз нібито немає планів захопити Харків
13:31
Ексклюзив
світло
Потрібно готуватись жити з відключеннями світла й влітку, - генеральний директор Yasno Коваленко
13:28
Росія і Китай шантажують Європу, щоб не допустити конфіскацію російських активів, - американський експерт
13:27
Литва прапор
Боєприпаси, антидрони, БПЛА, генератори: Литва передала Україні новий пакет військової допомоги
13:09
Оновлено
Вогонь, пожежа
Дрони ГУР та СБУ вночі атакували важливі цілі у Криму, Новоросійську та Краснодарському краї
12:57
Ексклюзив
Журналістка телеканалу "Еспресо" розповіла, що з'явиться на місці знесеного "храму-МАФу" в центрі Києва
12:47
РФ зруйнувала Трипільську ТЕС
Уряд виділив 1,5 млрд грн на відновлення Зміївської та Трипільської ТЕС
12:46
Україна має отримати заморожені $300 мільярдів до проведення будь-яких перемовин з Росією, - експомічник Держсекретаря США
12:38
Рада Європи
Рада Європи ухвалила першу конвенцію про захист прав людини і демократії в умовах розвитку ШІ
12:31
ЗСУ
Вперше за два роки війни: Зеленський заявив, що Україна подолала дефіцит артилерійських снарядів
12:26
Володимир Путін і Сергій Шойгу
Британська розвідка спрогнозувала, як зміниться хід війни після відставки Шойгу
12:13
До України йдуть дощі: Наталка Діденко спрогнозувала погоду на вихідні
12:04
РФ розширила зону активних бойових дій майже на 70 км, - Сирський про наступ ворога на Харківщині
12:00
OPINION
Віктор Бобиренко
Наївність виборців приводить до влади некомпетентних
11:59
Wellboy та BRYKULETS
Wellboy та BRYKULETS випустили спільну пісню "Перший крок"
11:56
Ексклюзив
Полковник ЗСУ розповів, з якою метою Путін відкрив Харківський фронт
11:48
Кадр з фільму "Насіння священного інжиру"
Напередодні показу в Каннах зʼявилися деталі сюжету фільму режисера Расулофа, за який в Ірані його засудили до 8 років
11:45
Снайпер ЗСУ
Ситуація у Вовчанську контрольована, тривають заходи з посилення оборонних позицій, - Генштаб
11:24
Twitter
Twitter офіційно змінив домен на x.com
11:11
Огляд
міжнародний огляд
Чому росіяни так легко просунулися на Харківщині й чи очікувати відправки інструкторів НАТО в Україну. Акценти світових ЗМІ 17 травня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV