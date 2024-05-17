Конфіскація російських активів має стати одним з елементів покарання Росії, - Данило Лубківський
Росія має бути покарана за війну проти України, і одним з елементів цього має стати конфіскація заморожених російських активів на користь України
Про це сказав директор Київського безпекового форуму Данило Лубківський під час онлайн-дискусії КБФ.
"Росія повинна заплатити за ту жорстокість, яку вона творить в Україні. Нам треба знайти ресурси, щоби змусити Росію заплатити, щоби покарати Росію за те, що вона зробила, і за те, що вона продовжує робити зараз в Україні", - сказав він.
Лубківський нагадав, що у листопаді 2023 року на шпальтах впливового видання Financial Times вийшов відомий «лист Яценюка» з закликом про передачу Україні російських активів на суму 300 мільярдів доларів США, заморожених у Сполучених Штатах та державах Європейського Союзу. Звернення, ініційоване головою Київського безпекового форуму, підтримали відомі міжнародні діячі.
"Вся ідея нашої сьогоднішньої дискусії полягає в тому, щоб ми рухалися вперед у наших зусиллях забезпечення прийняття справжніх, реальних рішень вчасно щодо російських заморожених активів. Оскільки історія російської війни проти України вже кожному показала, що кожна затримка або замороження рішення – це не рішення", - підкреслив він.
"Рішення має бути прийняте, і ми вимагаємо, ми закликаємо всіх світових лідерів і наступний саміт Групи семи в червні прийняти всі необхідні рішення для того, щоби ми перемогли, щоби наша справжня спільна перемога прийшла до України, до всіх наших друзів і партнерів з усього світу", - резюмував Данило Лубківський.
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