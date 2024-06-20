"Ми отримуємо шанс на нормальну роботу": Железняк про реформу БЕБ
Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що завдяки ухваленому законопроєкту про реформу БЕБ зʼявиться "шанс на нормальну роботу правоохоронних органів"
Про це повідомляє кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.
"Ми вчора ледь знайшли компроміс між бізнесом, міжнародними партнерами, представниками влади і народними бухгалтерами. Я текстом задоволений. Я вважаю, що якщо ви візьмете і покладете на стіл законопроєкт про НАБУ, законопроєкт про САП, про НАЗК ... про БЕБ - найкраща версія буде саме закон про БЕБ, який сьогодні був прийнятий", - зазначив нардеп.
Також Железняк зауважив, що завдяки законові зʼявиться шанс "на нормальну роботу правоохоронних органів", оскільки "немає навіть в НАБУ настільки реформативних підходів, як сьогодні в ухвалених текстах".
Водночас на запитання кореспондента Еспресо щодо того, скільки реформа БЕБ зможе принести додаткових коштів економіці України, народний депутат відповів, що цьогоріч час, скоріш за все, є втрачений.
"Погана новина: поки запуститься комісія, поки все запрацює, на жаль, скоріш за все у 2024 році ми цей час втратили", - сказав він.
Реформування БЕБ: що відомо
БЕБ зʼявилося у травні 2021 року. Головною метою створення органу було зменшити тиск правоохоронців на бізнес та знизити кількість обшуків. Реформа анонсувалася для того, аби припинити старі методи переслідування бізнесу владою – безпідставні перевірки, тиск кримінальними справами. До реформи за економічну безпеку відповідало одразу кілька органів: СБУ, Національна поліція, Податкова міліція Державної фіскальної служби.
Реформування БЕБ включно з очищенням органу є вимогою програми фінансування від Міжнародного валютного фонду, а також за програмою Ukraine Facility від Європейського Союзу та прямої бюджетної підтримки США.
Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді два законопроєкти - №10439 та №10440, які стосуються реформи Бюро економічної безпеки. Натомість у Центрі протидії корупції зазначили, що головний недолік реформи БЕБ за проєктом Кабміну – відсутність належних механізмів переатестації та звільнення недоброчесних співробітників Бюро.
Урядові законопроєкти про реформу БЕБ не отримали підтримки від Європейської бізнес-асоціації. Асоціація висловила свою незгоду з законопроєктами №10439 та №10440 і запропонувала вдосконалити вже чинні законопроєкти №10088 і 10088-1.
11 квітня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ). Проти закону виступає бізнес, також застереження щодо нього висловили міжнародні партнери.
У тексті законопроєкту про реформу БЕБ №10439 не враховано норми та правки, які забезпечують незалежний склад атестаційних і кадрових комісій. Як зазначили в Центрі протидії корупції, затверджена профільним комітетом редакція не передбачає включення експертів міжнародних партнерів до складу кадрових комісій, які мають відбирати нових співробітників БЕБ. Натомість в обох випадках до складу відповідних комісій включають представників Ради громадського контролю (РГК), яка має визначатися інтернет-голосуванням. Порядок такого відбору і голосування визначатиме Кабмін. Водночас у проєкті закону відсутні запобіжники, які дозволяли гарантувати потрапляння до РГК незалежних і досвідчених у таких процедурах експертів. У тексті законопроєкту також залишають можливість конкурсній комісії з обрання директора БЕБ обрати двох переможців конкурсу замість одного, що "створює передумови для політичних торгів з переможцями перед призначенням".
- Верховна Рада у четвер, 20 червня, ухвалила в цілому законопроєкт №10439 про внесення змін до Закону України "Про Бюро економічної безпеки України" щодо удосконалення роботи Бюро.
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