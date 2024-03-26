Найпопулярніші бензинові автомобілі в Україні
При покупці авто як з салону, так і на вторинному ринку водіям доводиться вирішувати доволі важку дилему: вибирати машину з дизельним чи бензиновим двигуном
За даними "Укравтопром", у лютому цього року бензинові автомобілі зайняли 44% ринку нових легкових авто. Автопарк України поповнився понад 2,4 тис. нових бензинових автомобілів. А якщо ще врахувати можливі цифри на "вторинці", то легко зрозуміти, що такий варіант займає значний сегмент і випереджає дизельні авто.
Чому українці обирають бензинові автомобілі
У лютому 2024 року українські водії придбали на чверть більше бензинових авто у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Як стверджує експерт автомобільного ринку та засновник компанії, що проводить автовикуп, Олег Новасов, цьому є пояснення:
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автівки з бензиновим двигуном дещо дешевші, ніж дизельні, а саме ціна є важливим фактором у сьогоднішніх економічних умовах;
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у них простіше обслуговування та ремонт, адже в дизельному варіанті є дорогі форсунки та насос високого тиску, які при заміні обійдуться недешево;
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тихіша робота двигуна, доповнена доволі хорошою спритністю авто на дорогах як в умовах міста, так і на трасі.
Однак на всі ці переваги впливає марка й модель, тому минулого місяця в рейтинг найпопулярніших авто потрапило декілька варіантів. Перше місце отримав компактний і стійкий на дорогах кросовер Тойота RAV 4.
Які переваги має бензиновий автомобіль Тойота RAV4
Повнопривідний японський кросовер вперше був запущений у виробництво ще в 1994 році. Авто створювалося як молодіжний варіант для активного відпочинку, проте сьогодні його обирає не лише молодь, а й усі, хто бажає відчувати в дорозі комфорт та безпеку.
"Toyota RAV4 дійсно заслуговує на перемогу в рейтингу бензинових автомобілів – коментує Олег. – Саме ця модель добре підходить для українських доріг, адже не боїться бездоріжжя. У авто повний привід, завдяки чому воно стійкіше та легше у керуванні у будь-яку пору року. Крім цього, Тойота RAV 4 ще й захищена від ударів – обладнана металічним захистом картера, має дефлектор капота, що попереджує появу подряпин від гілок чи каміння на ньому".
І це не єдині переваги цього авто. У моделі RAV 4 від Toyota також є кілька корисних опцій:
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обігрів лобового скла, що дозволяє зберігати видимість у дорозі у будь-яку погоду;
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двозонний клімат-контроль, який забезпечує комфортне перебування в салоні водія та пасажирів;
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електропідсилювач керма: саме він значною мірою забезпечує маневровість авто на дорозі;
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обігрів пасажирських крісел, аби зручно почувався не лише водій;
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7 подушок безпеки, в тому числі бокові та фронтальні;
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розгін до 100 км/год за 9 секунд.
Авто, які також потрапили до рейтингу найпопулярніших
У переліку автомобілів із бензиновим двигуном, які купували українські водії в лютому, є й інші марки та моделі.
До рейтингу найпопулярніших варіантів також увійшли: Peugeot 301, Mazda CX 5, Skoda Scala, KIA Sportage, Renault Duster, Suzuki SX4, Hyundai Tucson, Suzuki Vitara, Skoda Octavia.
"Така ситуація спостерігається в автомобільних салонах. На вторинному ринку я помічаю дещо інші тенденції. Як і в салонах, популярність мають бензинові машини, попри можливе підвищення ціни на цей вид пального. Але моделі відрізняються. Наприклад, найбільш продаваними вживаними авто є Passat та Golf від Volkswagen, Opel Astra, Daewoo Lanos, Renault Megane, BMW 5, Chevrolet Aveo та кілька інших. Це доволі бюджетні автомобілі, проте надійні та комфортні у своєму класі", – ділиться своїми спостереженнями автоексперт.
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