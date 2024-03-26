Найпопулярніші бензинові автомобілі в Україні

За даними "Укравтопром", у лютому цього року бензинові автомобілі зайняли 44% ринку нових легкових авто. Автопарк України поповнився понад 2,4 тис. нових бензинових автомобілів. А якщо ще врахувати можливі цифри на "вторинці", то легко зрозуміти, що такий варіант займає значний сегмент і випереджає дизельні авто.

Чому українці обирають бензинові автомобілі

У лютому 2024 року українські водії придбали на чверть більше бензинових авто у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Як стверджує експерт автомобільного ринку та засновник компанії, що проводить автовикуп, Олег Новасов, цьому є пояснення:

автівки з бензиновим двигуном дещо дешевші, ніж дизельні, а саме ціна є важливим фактором у сьогоднішніх економічних умовах;

у них простіше обслуговування та ремонт, адже в дизельному варіанті є дорогі форсунки та насос високого тиску, які при заміні обійдуться недешево;

тихіша робота двигуна, доповнена доволі хорошою спритністю авто на дорогах як в умовах міста, так і на трасі.

Однак на всі ці переваги впливає марка й модель, тому минулого місяця в рейтинг найпопулярніших авто потрапило декілька варіантів. Перше місце отримав компактний і стійкий на дорогах кросовер Тойота RAV 4.

Які переваги має бензиновий автомобіль Тойота RAV4

Повнопривідний японський кросовер вперше був запущений у виробництво ще в 1994 році. Авто створювалося як молодіжний варіант для активного відпочинку, проте сьогодні його обирає не лише молодь, а й усі, хто бажає відчувати в дорозі комфорт та безпеку.

"Toyota RAV4 дійсно заслуговує на перемогу в рейтингу бензинових автомобілів – коментує Олег. – Саме ця модель добре підходить для українських доріг, адже не боїться бездоріжжя. У авто повний привід, завдяки чому воно стійкіше та легше у керуванні у будь-яку пору року. Крім цього, Тойота RAV 4 ще й захищена від ударів – обладнана металічним захистом картера, має дефлектор капота, що попереджує появу подряпин від гілок чи каміння на ньому".

І це не єдині переваги цього авто. У моделі RAV 4 від Toyota також є кілька корисних опцій:

обігрів лобового скла, що дозволяє зберігати видимість у дорозі у будь-яку погоду;

двозонний клімат-контроль, який забезпечує комфортне перебування в салоні водія та пасажирів;

електропідсилювач керма: саме він значною мірою забезпечує маневровість авто на дорозі;

обігрів пасажирських крісел, аби зручно почувався не лише водій;

7 подушок безпеки, в тому числі бокові та фронтальні;

розгін до 100 км/год за 9 секунд.

Авто, які також потрапили до рейтингу найпопулярніших

У переліку автомобілів із бензиновим двигуном, які купували українські водії в лютому, є й інші марки та моделі.

До рейтингу найпопулярніших варіантів також увійшли: Peugeot 301, Mazda CX 5, Skoda Scala, KIA Sportage, Renault Duster, Suzuki SX4, Hyundai Tucson, Suzuki Vitara, Skoda Octavia.

"Така ситуація спостерігається в автомобільних салонах. На вторинному ринку я помічаю дещо інші тенденції. Як і в салонах, популярність мають бензинові машини, попри можливе підвищення ціни на цей вид пального. Але моделі відрізняються. Наприклад, найбільш продаваними вживаними авто є Passat та Golf від Volkswagen, Opel Astra, Daewoo Lanos, Renault Megane, BMW 5, Chevrolet Aveo та кілька інших. Це доволі бюджетні автомобілі, проте надійні та комфортні у своєму класі", – ділиться своїми спостереженнями автоексперт.