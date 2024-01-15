Не буде дуже швидко: спецпредставниця США Пріцкер сказала, що потрібно для конфіскації активів РФ

Про це повідомила спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер під час виступу на ВЕФ у Давосі, передає Укрінформ.

"Я думаю, якщо рішення буде прийняте, це буде колективне рішення", - сказала Пріцкер на конференції, організованій Українським домом у Давосі в рамках першого дня роботи Всесвітнього економічного форуму.

Вона наголосила, що питання конфіскації активів вирішуватимуть всі країни, де перебувають російські кошти, а це також потребує юридичного підґрунтя.

Проте вона не вважає, що "це стане панацеєю або відбудеться дуже швидко, неправильно".