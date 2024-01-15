Не буде дуже швидко: спецпредставниця США Пріцкер сказала, що потрібно для конфіскації активів РФ
Рішення про конфіскацію російських активів буде прийнято, проте потребуватиме часу, тому що воно має бути колективним
Про це повідомила спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер під час виступу на ВЕФ у Давосі, передає Укрінформ.
"Я думаю, якщо рішення буде прийняте, це буде колективне рішення", - сказала Пріцкер на конференції, організованій Українським домом у Давосі в рамках першого дня роботи Всесвітнього економічного форуму.
Вона наголосила, що питання конфіскації активів вирішуватимуть всі країни, де перебувають російські кошти, а це також потребує юридичного підґрунтя.
Проте вона не вважає, що "це стане панацеєю або відбудеться дуже швидко, неправильно".
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