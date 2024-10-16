PR Марафон 30 жовтня: етика в комунікаціях під час війни 

Еспресо - інформаційний партнер події.

Слово "кордон" набуло особливого значення для нас, українців. Наша спільна мрія єдина на всіх — перемога та вихід на державні кордони 1991. Водночас український бізнес вже давно й успішно вийшов за кордон. І йдеться не лише про нові ринки, а й власні можливості: раптом виявилося, що вони в нас БЕЗМЕЖНІ! Саме тому головна тема марафону цього року – комунікація без кордонів.

Найціннішими інсайтами поділяться провідні експерти у сфері PR, комунікацій та маркетингу:

Олена Дерев'янко — сo-founder Агенції PR-Service, віце-президент Української PR-Ліги, д.е.н., професор;

Сергій Костя — маркетинг-директор Bolt у країнах Центральної, Східної Європи та Азії;

Аліна Смишляк-Борода — директорка з управління репутацією та КСВ Kormotech;

Олександра Гнатик — керівниця PR-напряму мережі магазинів EVA та EVA.UA;

Анастасія Левко — керівниця з розвитку бренду роботодавця Райффайзен Банк;

Соломія Буй — PR-директорка Superhumans

та ще понад 20 експертів.

Фахівців з комунікацій, PR, маркетингу, бренд-менеджменту, КСВ, CEO та власників бізнесу запрошують до обговорення:

Етика в комунікаціях під час війни: відкритість та інтереси безпеки — де провести кордон?

Ми з України: міжнародні PR-кампанії українських брендів — поговоримо не тільки про успіхи, але й про невдачі.

Таємниці міжнародних конкурсів: як підготувати свій проєкт або стати тим, хто обирає переможців.

Бренд у воєнний час: соціально-відповідальний PR чи експлуатація теми війни?

Цифрова ера, аналогове мислення: як використовувати новітні технології для мислення out of the box.



На учасників чекають:

комунікаційні та PR-кейси кращих українських компаній;

4 панельні дискусії;

спілкування з представниками PR-спільноти України;

церемонія нагородження переможних проєктів Конкурсу PR-кейсів.



Подробиці та реєстрація за посиланням: https://prmrfn.mmr.ua

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Ekonomika+ — бізнес/медіа бюро, до якого входять: лідер ділового контенту Delo.ua, онлайн-медіа про маркетинг, комунікації та креатив MMR.ua, дайджест ділової жінки Womo.ua, журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших». Під егідою Ekonomika+ щорічно проходить майже 20 бізнес-заходів, серед яких - PR Марафон. Захід розпочався у 2013 році і за цей час об’єднав понад 250 спікерів і 6000 гостей та зібрав 1000+ PR-кейсів.