Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Ставка не більше 1% на день: як розвиватиметься ринок мікрокредитування в Україні
Партнерський матеріал

Ставка не більше 1% на день: як розвиватиметься ринок мікрокредитування в Україні

3 червня, 2024 понедiлок
16:27
Економіка

Ринок фінансових послуг України вже цьогоріч зазнає значних змін. Одна з ключових - обмеження денної процентної ставки за мікрокредитами до 1% на день

Зміст

Такі норми прописані в законі, який набрав чинності 1 січня, йдеться у сюжеті Еспресо.

Компаніям дали час адаптуватися до нового стандарту поступово. Впродовж першого етапу вони переходять на ставку 2,5% на день, далі – 1,5%, а на останньому – 1%. Зробити це необхідно до осені 2024 року.

"Перед нами стоїть виклик знайти бізнес-модель, яка буде для нас прийнятною за таких умов, коли процентна ставка знижена до 1% в день. Але основним викликом також є дотримання нових вимог, які встановлює Національний банк. І по суті ці події - збігаються в часі", - зазначила СЕО "Нові кредити" Тамара Соловей.

Окрім зниження денної ставки, НБУ впроваджує додаткові вимоги щодо оцінки кредитоспроможності позичальників. А це, зокрема, може призвести до тривалішого процесу отримання позики. Через це, за прогнозами Тамари Соловей, багато компаній можуть вийти з ринку.

Сьогодні мікрофінансові організації вже працюють за зниженими денними ставками та бачать перші результати. 

"Ми, звісно, вже перейшли на зменшену процентну ставку, яка почала діяти з 22 квітня. Як і весь ринок, ми зробили все відповідним, зараз спостерігаємо, як клієнти реагують. Побачили, що, в принципі, для клієнта зниження ставки було позитивним, звичайно, і ми побачили дуже позитивну динаміку за кількістю звернень і за якістю клієнта, який до нас приходить", – висловилася Тамара Соловей.

Торік українці отримали позик на понад 40 млрд грн. У середньому брали близько 700 тис. мікрокредитів на місяць. Зниження процентної ставки посилить обережність кредиторів і надасть позичальнику більш вигідні умови, вважають учасники ринку.

"Ми це підтримуємо… Я вважаю, що це (зниження процентної ставки, - ред.) на ринку підвищить ефективність, прозорість і, можливо, відповідальність як позичальника, так і фінансової установи", – прокоментував президент Української асоціації банків Андрій Дубас.

Вимоги Нацбанку є обов’язковими для виконання. Тому, якщо фінансові установи бажають залишитися на ринку, вони змушені їх дотримуватися повністю.

Адвокат Антон Декань у розмові з Еспресо позитивно оцінив розвиток ринку мікрокредитування.

"Звичайно, воно (мікрокредитування, - ред.) допомагає, оскільки виникають ситуації, коли людині потрібно купити ліки або, наприклад, сталася ситуація, коли в людини пошкоджене майно й потрібні зараз швидко гроші. І в цьому випадку людині не потрібно звертатися до великих позикодавців, таких як великий банк. Ринок мікрокредитів фактично дає людям можливість отримати невеликі гроші на якийсь визначений період і отримати ті речі, які вони хочуть", - сказав він.

При цьому експерт зауважив, що кожна людина повинна усвідомлювати, що їй потрібно буде повертати позичені гроші, й передбачити можливості це зробити. Адвокат дав поради людям щодо того, які кроки необхідно зробити позичальнику, якщо він має потребу взяти певну суму на якісь побутові витрати.

"По-перше, потрібно дуже уважно читати умови договору, звертати увагу на пункти щодо відповідальності й у принципі звертати увагу на весь договір, оскільки там можуть бути приховані платежі й штрафи. Моя рекомендація – взагалі в будь-якому випадку, з будь-якого договору кредитування звертатися до фахівців у галузі права – юристів та адвокатів", – сказав Антон Декань.

Теги:
Новини
Україна
бізнес
Війна з Росією
Читайте також:
командир 58 армії рф Іван Попов
2 червня, 2024 неділя
Британська розвідка оцінила, як вплине на російських командирів арешт генерала Попова
F-16
2 червня, 2024 неділя
До Києва з Греції прибув перший офіцер з використання F-16, - ЗМІ
жінки ЗСУ
2 червня, 2024 неділя
Комбат Юрій "Ахіллес" Федоренко: усі жінки з 18 років теж мають бути військовозобов'язаними, воювати треба з 23 років
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.47
    Купівля 40.47
    Продаж 41.05
  • EUR
    Купівля 43.88
    Продаж 44.68
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
3 червня
16:57
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті відбулося 73 боєзіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку, - Генштаб
16:55
Ексклюзив
Defense Express: авіаційна база "Балтімор" може стати першою ціллю для ракет Storm Shadow та Scalp
16:52
Називав "ввічливими людьми" росіян у Криму й закликає знищити Харків: СБУ оголосила підозру прокремлівському блогеру Рожину
16:48
РФ скинула авіабомбу й обстріляли зі "Смерча" село на Донеччині: серед загиблих є дитина
16:33
Продюсер Лисиця прокоментував виступ свого експідопічного Олега Кензова перед росіянами у Німеччині
16:29
Естонія
Естонія анонсувала підписання безпекової угоди з Україною
16:29
Дмитро Кулеба
Кулеба розповів про засоби протидії Саміту миру, які використовують Росія та Китай
16:17
Оновлено
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Прокуратура розслідує факти знущання з українських військовополонених на Харківщині, відео яких поширили в мережі
16:13
Артем Ситник
Ситник залишив посаду заступника голови НАЗК
16:06
OPINION
Європа перед викликами: Чи вистоїть Європейський Союз?
16:05
OPINION
Сергій Громенко
Історія – виключний державний ресурс Росії під контролем Путіна
15:51
Ексклюзив
окупанти орки танк рф
Якщо РФ мобілізує та навчить 300 тисяч окупантів до осені - це буде для нас дуже серйозний виклик, - експерт Черник
15:49
ВПК
Потенціал ОПК під загрозою: Оборонні підприємства звернулися до Кабміну через мобілізацію працівників
15:44
Еліна Світоліна
Світоліна вибула з Ролан Гаррос та втратила звання першої ракетки України
15:42
Володимир Зеленський на Великдень
В Офісі президента пояснили, чому не звертатимуться до Конституційного Суду щодо легітимності Зеленського
14:58
Російський агент отримав 15 років за підготовку ракетного удару по Миколаївській ТЕЦ
14:25
Анонс
Збірна України, Артем Довбик та Віктор Циганков
Німеччина - Україна: онлайн-трансляція товариського матчу перед Євро-2024
14:17
Rheinmetall
Німецький концерн Rheinmetall побудує збройний завод у Литві
14:06
Національний мультипредметний тест
НМТ-2024: дати проведення, коли результати та як порахувати бали
14:06
Анонс
Віктор Циганков та Антоніо Рюдігер (праворуч), Німеччина - Україна
Німеччина - Україна: де та коли дивитися товариський матч перед Євро-2024
14:03
Оновлено
Клаудія Шейнбаум
На виборах у Мексиці перемагає Клаудія Шейнбаум, чинний президент та конкуренти визнали свою поразку
14:01
OPINION
Олексій Панич
Складнощі делегування. Коротко про дві управлінські моделі
13:58
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
Колаборанти відправляють дітей з ТОТ України на військові навчання до Росії, - Спротив
13:55
Генератор, ломбард
Здав у ломбард генератор від благодійників: у Києві експосадовця РДА засудили до 5 років тюрми
13:52
Речниця МЗС Китаю Мао Нін
"Ніколи не роздмухували вогонь": у Китаї відреагували на звинувачення Зеленського у спробах зірвати Саміт миру
13:50
"Залізна вдова" Сіжань Чжао
Авторка роману "Залізна вдова" Сіжань Чжао, переклад якого видавав Vivat, закликала донатити на підтримку України
13:40
Павел Коваль прибув на фронт й долучився до передачі техніки ЗСУ
Східний щит: Польща зводить масштабні фортифікації на кордоні та розслідує російські диверсії
13:34
Німеччина солдат армія
У Німеччині розпочались одні з найбільших навчань НАТО у ЄС зі спільних повітряних операцій
13:31
В Одесі судитимуть жінку, яка справила потребу на меморіалі загиблим воїнам
13:17
Starship
SpaceX здійснить четверту спробу запуску Starship 6 червня
13:12
Джастін Тімберлейк
Джастін Тімберлейк зупинив концерт, помітивши фанатку, якій стало погано під час шоу
13:09
Нідерланди
Нідерланди дозволили Україні використовувати F-16 для ударів по Росії
12:55
На зміну Ель-Ніньо: метеорологи прогнозують новий кліматичний феномен, який принесе похолодання
12:49
Швейцарія
Участь у Саміті миру підтвердили 107 країн та організацій, - Офіс президента
12:23
Служба безпеки України
СБУ оголосила підозру главі "Юнармії" РФ Гаврильчуку, який вербує кримських школярів на війну проти України
12:22
OPINION
Портников
Пекін зриває не Саміт миру, а перспективу того, що цей мир буде досягнуто в російсько-українській війні в найближчі роки. Колонка Віталія Портникова
12:18
Пожежа у Харкові в ніч на 4 травня
Петиція про бронювання рятувальників і пожежників за 4 дні зібрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів
12:06
Андрій Хливнюк
"Не діліть на мирних і немирних": Хливнюк розповів, які висновки зробив за час війни
12:03
У Києві керівник філії банку разом зі спільниками зняли з рахунків клієнтів 169 тисяч доларів США
Перука та фальшиві документи: в Києві банкір зі спільниками організували викрадення з рахунка клієнтки $169 тис.
12:02
OPINION
Сергій Фурса
Повоєнна Україна. Кілька міфів, якими живуть українці
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV