Ставка не більше 1% на день: як розвиватиметься ринок мікрокредитування в Україні

Такі норми прописані в законі, який набрав чинності 1 січня, йдеться у сюжеті Еспресо.

Компаніям дали час адаптуватися до нового стандарту поступово. Впродовж першого етапу вони переходять на ставку 2,5% на день, далі – 1,5%, а на останньому – 1%. Зробити це необхідно до осені 2024 року.

"Перед нами стоїть виклик знайти бізнес-модель, яка буде для нас прийнятною за таких умов, коли процентна ставка знижена до 1% в день. Але основним викликом також є дотримання нових вимог, які встановлює Національний банк. І по суті ці події - збігаються в часі", - зазначила СЕО "Нові кредити" Тамара Соловей.

Окрім зниження денної ставки, НБУ впроваджує додаткові вимоги щодо оцінки кредитоспроможності позичальників. А це, зокрема, може призвести до тривалішого процесу отримання позики. Через це, за прогнозами Тамари Соловей, багато компаній можуть вийти з ринку.

Сьогодні мікрофінансові організації вже працюють за зниженими денними ставками та бачать перші результати.

"Ми, звісно, вже перейшли на зменшену процентну ставку, яка почала діяти з 22 квітня. Як і весь ринок, ми зробили все відповідним, зараз спостерігаємо, як клієнти реагують. Побачили, що, в принципі, для клієнта зниження ставки було позитивним, звичайно, і ми побачили дуже позитивну динаміку за кількістю звернень і за якістю клієнта, який до нас приходить", – висловилася Тамара Соловей.

Торік українці отримали позик на понад 40 млрд грн. У середньому брали близько 700 тис. мікрокредитів на місяць. Зниження процентної ставки посилить обережність кредиторів і надасть позичальнику більш вигідні умови, вважають учасники ринку.

"Ми це підтримуємо… Я вважаю, що це (зниження процентної ставки, - ред.) на ринку підвищить ефективність, прозорість і, можливо, відповідальність як позичальника, так і фінансової установи", – прокоментував президент Української асоціації банків Андрій Дубас.

Вимоги Нацбанку є обов’язковими для виконання. Тому, якщо фінансові установи бажають залишитися на ринку, вони змушені їх дотримуватися повністю.

Адвокат Антон Декань у розмові з Еспресо позитивно оцінив розвиток ринку мікрокредитування.

"Звичайно, воно (мікрокредитування, - ред.) допомагає, оскільки виникають ситуації, коли людині потрібно купити ліки або, наприклад, сталася ситуація, коли в людини пошкоджене майно й потрібні зараз швидко гроші. І в цьому випадку людині не потрібно звертатися до великих позикодавців, таких як великий банк. Ринок мікрокредитів фактично дає людям можливість отримати невеликі гроші на якийсь визначений період і отримати ті речі, які вони хочуть", - сказав він.

При цьому експерт зауважив, що кожна людина повинна усвідомлювати, що їй потрібно буде повертати позичені гроші, й передбачити можливості це зробити. Адвокат дав поради людям щодо того, які кроки необхідно зробити позичальнику, якщо він має потребу взяти певну суму на якісь побутові витрати.

"По-перше, потрібно дуже уважно читати умови договору, звертати увагу на пункти щодо відповідальності й у принципі звертати увагу на весь договір, оскільки там можуть бути приховані платежі й штрафи. Моя рекомендація – взагалі в будь-якому випадку, з будь-якого договору кредитування звертатися до фахівців у галузі права – юристів та адвокатів", – сказав Антон Декань.