Україна отримала можливість із 1 березня експортувати більше електроенергії: подробиці
З 1 березня максимальний ліміт експорту електроенергії з України в країни ЄС збільшено до 550 МВт на годину
Таке рішення 26 лютого прийняли оператори енергосистем континентальної Європи ENTSO-E, повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
Таким чином експортну спроможність міждержавних інтерконекторів було збільшено на 150 МВт.
"Ця потужність дорівнює роботі одного додаткового блоку теплової електростанції", - написав Кудрицький.
За його словами, зараз Україна продає електроенергію всім країнам-сусідам: Словаччині, Румунії, Угорщині, Польщі та Молдові. При цьому обсяги експорту поступово зростають, а імпорту – зменшуються.
"Позитивне рішення ENTSO-E свідчить про те, що ми продовжуємо удосконалювати нашу енергосистему: виконуємо технічні умови європейських колег для того, щоб підготувати нашу енергетичну інфраструктуру до збільшених обсягів експорту", - зазначив голова правління компанії.
Він наголосив, що зростання експорту української електроенергії – це один із показників відновлення економіки країни.
- З 1 грудня 2023 року мережа операторів системи передачі ENTSO-E збільшила пропускну спроможність для імпорту електроенергії в Україну з 1,2 ГВт до 1,7 ГВт.
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