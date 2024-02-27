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Головна Економіка Україна отримала можливість із 1 березня експортувати більше електроенергії: подробиці

Україна отримала можливість із 1 березня експортувати більше електроенергії: подробиці

27 лютого, 2024 вiвторок
10:24
Економіка електроенергія

З 1 березня максимальний ліміт експорту електроенергії з України в країни ЄС збільшено до 550 МВт на годину

Таке рішення 26 лютого прийняли оператори енергосистем континентальної Європи ENTSO-E, повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Таким чином експортну спроможність міждержавних інтерконекторів було збільшено на 150 МВт.

"Ця потужність дорівнює роботі одного додаткового блоку теплової електростанції", - написав Кудрицький.

За його словами, зараз Україна продає електроенергію всім країнам-сусідам: Словаччині, Румунії, Угорщині, Польщі та Молдові. При цьому обсяги експорту поступово зростають, а імпорту – зменшуються.

"Позитивне рішення ENTSO-E свідчить про те, що ми продовжуємо удосконалювати нашу енергосистему: виконуємо технічні умови європейських колег для того, щоб підготувати нашу енергетичну інфраструктуру до збільшених обсягів експорту", - зазначив голова правління компанії.

Він наголосив, що зростання експорту української електроенергії – це один із показників відновлення економіки країни.

Теги:
Україна
ЄС
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