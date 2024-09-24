В Україні не підвищуватимуть мінімальну зарплату в 2025 році, - Мінфін

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко на брифінгу в Медіацентрі Україна.

Він зазначив, що для підвищення соціальних стандартів наразі немає змоги, про що було домовлено з міжнародними партнерами.

"У цьому році ми підвищили мінімальну заробітну плату на 19% до 8000 гривень. Ми вважаємо за можливим наступний рік зберегти цей розмір на весь рік", - сказав глава Мінфіну.