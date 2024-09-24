В Україні не підвищуватимуть мінімальну зарплату в 2025 році, - Мінфін
Цьогоріч в Україні підвищили розмір мінімальної заробітної плати до 8 тис. грн, однак у 2025 році її суму не змінюватимуть
Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко на брифінгу в Медіацентрі Україна.
Він зазначив, що для підвищення соціальних стандартів наразі немає змоги, про що було домовлено з міжнародними партнерами.
"У цьому році ми підвищили мінімальну заробітну плату на 19% до 8000 гривень. Ми вважаємо за можливим наступний рік зберегти цей розмір на весь рік", - сказав глава Мінфіну.
- 13 вересня Кабінет міністрів України затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік, який розроблений з урахуванням викликів війни та спрямований на зміцнення оборони, підтримку соціальних сфер і бізнесу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.21 Купівля 41.21Продаж 41.7
- EUR Купівля 45.83Продаж 46.54
- Актуальне
- Важливе