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В Україні підвели підсумки трьох років роботи біржового ринку деревини

Анна Хотіна
25 липня, 2024 четвер
12:32
Економіка

У Києві 23 липня відбувся круглий стіл, під час якого представники лісового та деревообробного секторів, а також держслужбовці та народні депутати підвели підсумки трирічної роботи ринку необробленої деревини

Зміст

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

Організаторами зустрічі стали Асоціація "Біржові та електронні майданчики" спільно із громадською спілкою "Асоціація деревообробних підприємств України". 

Присутні відзначили очевидний позитивний ефект на економіку країни від початку дії реформи ринку деревини.

Так, ще 1 липня 2021 року в Україні набуло чинності нове законодавство, зокрема зміни у законі "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", згідно із якими торгівля сировиною має проводитися винятково на ліцензованих товарних біржах.  

До запровадження біржової торгівлі учасники ринку виконували лише 50% укладених договорів. На сьогодні ж середній відсоток виконання контрактів зріс до майже 90%. Як розповіли учасники круглого столу, це результат роботи команд товарних бірж, зокрема відділів моніторингу.

"За три роки ми ринок привчили до того, що договори потрібно виконувати", – розповів директор Української універсальної біржі Сергій Гладкий.

Від рівня виконання контрактів залежить рівень додаткового доходу держави. Представники біржі запевняють, що роблять усе можливе, аби контракти не зривалися і виконувалися вчасно. 

Саме завдяки біржовій торгівлі ринок деревини в Україні став прозорим, регульованим і почав приносити прибуток, запевнив генеральний директор ДП "Ліси України" Юрій Болоховець.

"До реформування галузь була збиткова, мала десь 200 млн прибутків і отримувала ще 150-300 млн державних адаптацій. Зараз, навіть у перший рік існування, ми отримали за 2023 рік 3,5 млрд прибутків, повністю відмовившись від державного фінансування", – зазначив він.

Під час круглого столу покупці й продавці зверталися до нардепів із проханням зазначити саме біржовий механізм реалізації ресурсу у профільному законі про ринок деревини.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
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