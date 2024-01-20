В Україні створять прозорий біржовий ринок біопалива. Це має сприяти інвестиціям в енергосектор

Про це йдеться в сюжеті Еспресо.

До прикладу, у Великій Британії виробництво електроенергії з використанням викопного палива впало у 2023 році до найнижчого рівня за майже 70 років. Торік із вугілля, газу і нафти виробили 104 терават-години електроенергії, що востаннє спостерігалося в 1957 році – це на 22% менше, ніж у 2022 році.

Британія прагне досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року та має на меті отримувати 95% електроенергії з джерел з низьким вмістом вуглецю до 2030 року, а до 2035 року планує повністю декарбонізувати цей сектор.

В Україні у червні 2021 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт закону, яким передбачається імплементація положень Директиви Європарламенту та Ради ЄС від 23 квітня 2009 року про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел, у частині забезпечення Україною міжнародних зобов'язань щодо частки енергії з відновлюваних джерел у валовому кінцевому обсязі споживання енергії на транспорті, які взяла на себе Україна із вступом до Енергетичного Співтовариства.

18 січня з метою створення доступного та конкурентного ринку Державне агентство з енергоефективності та Українська енергетична біржа підписали меморандум про співпрацю. Створення подібного середовища дасть змогу підвищити інвестиційну привабливість України та подбати про її енергетичну безпеку.

"Коли ми говоримо про біокотельні – це енергетична незалежність, це розподілення генерації, яка дає змогу зараз, під час атак РФ, забезпечити критичну інфраструктуру, а також надати енергонезалежність маленьким громадам або дуже важливим об’єктам", - розповіла голова Держенергоефективності Ганна Замазєєва.

Українська енергетична біржа вже успішно побудувала прозорі ринки електроенергії, газу та деревини, які відповідають кращим світовим практикам, а в деяких випадках є прикладом для інших країн. Тому Держенергоефективність розраховує на оперативне впровадження біржового ринку біопалива і готова сприяти цьому.

"Ми готові докласти всіх зусиль, спрямувати весь наш потенціал, який ми напрацювали на інших ринках, аби запустити цей перспективний напрямок", - зазначив заступник гендиректора Української енергетичної біржі Костянтин Шевчук.

Він наголосив, що Держенергоефективності демонструє конструктив, тому співпраця має бути плідною.

До того ж розвиток біржового ринку енергетики в Україні є передумовою спільної торгівлі з ЄС.

"Ми вже стоїмо на порозі вступу в ЄС… Якщо завтра буде ухвалено велике рішення про вступ - ми маємо бути готові, що наші платформи зможуть виконувати вимоги Євросоюзу і бути адаптованими до тих ринків", - зазначив Костянтин Шевчук.

На думку експертів, впровадження біржового ринку на біопаливо забезпечить збалансування цін, якість та гарантії постачання сировини та готової продукції. Як результат – активне впровадження проєктів із виробництва енергії, а в майбутньому - вихід на міжнародний ринок.



