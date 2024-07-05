В Україні затвердили стратегію розвитку фінансової грамотності до 2030 року
В Україні затвердили Національну стратегію розвитку фінансової грамотності до 2030 року. Вона сприятиме підвищенню фінансової обізнаності різних цільових груп
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
За словами голови Національного банку України Андрія Пишного, необхідність розбудови екосистеми фінансової грамотності в Україні зумовлена сучасними складними фінансовими продуктами, стрімким прогресом цифровізації фінансового ринку та зростанням випадків шахрайства
"Це дасть змогу не лише підвищити рівень фінансової грамотності, а й поглибити фінансову інклюзію населення України. Системна й злагоджена робота сприятиме посиленню фінансової стійкості українців, набуттю навичок ефективного управління особистими, родинними фінансами та фінансами бізнесу за будь-яких умов", - наголосив Пишний.
Зазначається, що у попередні роки у фокусі уваги були діти та молодь - українці з найнижчим рівнем фінансової грамотності, але під час реалізації нової стратегії додатковий акцент робитиметься на роботі з підприємцями й дорослим населенням, зокрема з ветеранами, переселенцями та людьми старшого віку.
До розробки Національної стратегії також долучилося Мінекономіки з акцентом на підвищення фінансової обізнаності підприємців та всіх, хто прагне відкрити власну справу.
Реалізація стратегії здійснюватиметься за п’ятьма стратегічними цілями:
- Якісна базова фінансова освіта.
- Відповідальне фінансове життя.
- Фінансово обізнані підприємці.
- Просунута цифрова фінансова грамотність.
- Сприятлива екосистема для розвитку фінансової грамотності.
"В частині підвищення фінансової обізнаності підприємців одним із першочергових завдань є розроблення рамки фінансових компетентностей підприємців України. Також заплановані заходи зі зростання обізнаності підприємців-початківців та представників малого бізнесу про фінансові послуги та про інструменти ринків капіталу, обачне використання яких сприятиме розвитку бізнесу", - додають у Міністерстві.
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