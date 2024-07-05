В Україні затвердили стратегію розвитку фінансової грамотності до 2030 року

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

За словами голови Національного банку України Андрія Пишного, необхідність розбудови екосистеми фінансової грамотності в Україні зумовлена сучасними складними фінансовими продуктами, стрімким прогресом цифровізації фінансового ринку та зростанням випадків шахрайства

"Це дасть змогу не лише підвищити рівень фінансової грамотності, а й поглибити фінансову інклюзію населення України. Системна й злагоджена робота сприятиме посиленню фінансової стійкості українців, набуттю навичок ефективного управління особистими, родинними фінансами та фінансами бізнесу за будь-яких умов", - наголосив Пишний.

Зазначається, що у попередні роки у фокусі уваги були діти та молодь - українці з найнижчим рівнем фінансової грамотності, але під час реалізації нової стратегії додатковий акцент робитиметься на роботі з підприємцями й дорослим населенням, зокрема з ветеранами, переселенцями та людьми старшого віку.

До розробки Національної стратегії також долучилося Мінекономіки з акцентом на підвищення фінансової обізнаності підприємців та всіх, хто прагне відкрити власну справу.

Реалізація стратегії здійснюватиметься за п’ятьма стратегічними цілями:

Якісна базова фінансова освіта. Відповідальне фінансове життя. Фінансово обізнані підприємці. Просунута цифрова фінансова грамотність. Сприятлива екосистема для розвитку фінансової грамотності.

"В частині підвищення фінансової обізнаності підприємців одним із першочергових завдань є розроблення рамки фінансових компетентностей підприємців України. Також заплановані заходи зі зростання обізнаності підприємців-початківців та представників малого бізнесу про фінансові послуги та про інструменти ринків капіталу, обачне використання яких сприятиме розвитку бізнесу", - додають у Міністерстві.