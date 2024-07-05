Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка В Україні затвердили стратегію розвитку фінансової грамотності до 2030 року

В Україні затвердили стратегію розвитку фінансової грамотності до 2030 року

5 липня, 2024 п'ятниця
16:09
Економіка Гривня, 1000 гривень, гроші

В Україні затвердили Національну стратегію розвитку фінансової грамотності до 2030 року. Вона сприятиме підвищенню фінансової обізнаності різних цільових груп

Зміст

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

За словами голови Національного банку України Андрія Пишного, необхідність розбудови екосистеми фінансової грамотності в Україні зумовлена сучасними складними фінансовими продуктами, стрімким прогресом цифровізації фінансового ринку та зростанням випадків шахрайства

"Це дасть змогу не лише підвищити рівень фінансової грамотності, а й поглибити фінансову інклюзію населення України. Системна й злагоджена робота сприятиме посиленню фінансової стійкості українців, набуттю навичок ефективного управління особистими, родинними фінансами та фінансами бізнесу за будь-яких умов", - наголосив Пишний.

Зазначається, що у попередні роки у фокусі уваги були діти та молодь - українці з найнижчим рівнем фінансової грамотності, але під час реалізації нової стратегії додатковий акцент робитиметься на роботі з підприємцями й дорослим населенням, зокрема з ветеранами, переселенцями та людьми старшого віку.

До розробки Національної стратегії також долучилося Мінекономіки з акцентом на підвищення фінансової обізнаності підприємців та всіх, хто прагне відкрити власну справу.

Реалізація стратегії здійснюватиметься за п’ятьма стратегічними цілями: 

  1. Якісна базова фінансова освіта.
  2. Відповідальне фінансове життя.
  3. Фінансово обізнані підприємці.
  4. Просунута цифрова фінансова грамотність.
  5. Сприятлива екосистема для розвитку фінансової грамотності.

"В частині підвищення фінансової обізнаності підприємців одним із першочергових завдань є розроблення рамки фінансових компетентностей підприємців України. Також заплановані заходи зі зростання обізнаності підприємців-початківців та представників малого бізнесу про фінансові послуги та про інструменти ринків капіталу, обачне використання яких сприятиме розвитку бізнесу", - додають у Міністерстві.

  • Нацбанк прогнозує зниження рівня безробіття до 10,6% у 2026 році. Також очікується, що реальні зарплати в Україні перевищать довоєнний рівень.

Теги:
Суспільство
Україна
НБУ
Читайте також:
Карта бойових дій: Покровськ
4 липня, 2024 четвер
Ворожа артилерія вже дістає до траси Покровськ - Костянтинівка, - головред "Суспільне Донбас"
Stridsvagn 122
Автор Роман Яворський
4 липня, 2024 четвер
"Найкращі у світі": що відомо про танки Stridsvagn 122, які Швеція передала Україні
4 липня, 2024 четвер
Коригували удари по військових об'єктах: затримано наречених, які працювали на РФ
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.42
    Купівля 40.42
    Продаж 40.92
  • EUR
    Купівля 43.6
    Продаж 44.31
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
5 липня
17:24
Міністерство оборони
Кабмін погодив призначення двох нових заступників міністра оборони
17:19
Гурти adm:t та Tember Blanche випустили пісню на вірш загиблого Максима Кривцова
17:08
Єнс Столтенберг
Столтенберг назвав допомогу Україні найактуальнішим питанням саміту НАТО у Вашингтоні
17:07
Ексклюзив
Шмигаль
Рано чи пізно Шмигаля звинуватять у всіх проблемах, які накопичила влада, - нардеп Синютка
16:59
ЗСУ
З початку доби на фронті відбулося 84 боєзіткнення, окупанти активно наступають на Лиманському і Покровському напрямках
16:55
Оновлено
Володимир Зеленський
Призначені Зеленським 248 суддів склали присягу
16:51
Новини компаній
Захисник України отримав сучасний біонічний протез від ГО "Фундація Течія" Олега Крота
16:40
НАТО
НАТО на Вашингтонському саміті планує закликати країн-члени до стандартизації боєприпасів, - Reuters
16:37
PR
Як покращити англійську та допомогти ЗСУ? Благодійні speaking clubs від Cambridge.ua та Peremoga
16:23
Обстріл Донеччини 5 липня
Росіяни обстріляли будівлю сільради на Донеччині: загинула співробітниця, поранено 14 її колег
16:18
Ексклюзив
гроші
Кредитори розуміють, що обслуговувати борги ми не можемо: Гетманцев про можливий дефолт в Україні
16:10
Підводний човен "Белгород"
У ВМС попередили, що ворог у Новоросійську знову почав заряджати підводні човни крилатими ракетами
16:03
OPINION
Сергій Марченко
Навіщо свідомо дискредитують генералів
16:00
Пресреліз
HR Wisdom Summit 2024 - афіша
Інноваційні підходи управління командою під час війни на HR Wisdom Summit 2024
15:49
біткоїн
Bitcoin впав до найнижчого рівня з лютого
15:35
Україна отримала понад 2,3 тис. тонн енергообладнання від партнерів після поновлення атак РФ
15:30
Танцювала під російську музику біля меморіалу Героїв Небесної Сотні: у Києві притягнули до відповідальності 16-річну блогерку
15:26
Ніл Ґейман
Автора бестселерів "Американські боги" і "Книга кладовища" Ніла Ґеймана звинуватили у сексуальному насильстві
15:14
Ексклюзив
путін
На закритій колегії міноборони РФ Путін висунув жорстку вимогу щодо захоплення нових територій, - генерал Маломуж
15:13
Джо Байден
"Я нікуди не піду": Байден про свою участь у президентських виборах
15:02
Оновлено
орбан путін
Прем'єр Угорщини Орбан прибув до Москви і зустрівся з Путіним
14:55
Олексій Неїжпапа
Із F-16 Україна може захистити морський коридор для цивільних суден майже на 100%, - ВМС
14:54
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:47
Міжнародні резерви України у червні скоротилися на понад $1 млрд: Нацбанк назвав причину
14:39
Оновлено
Ріші Сунак
Букінгемський палац підтвердив відставку Сунака з посади прем'єра Британії. Уряд очолив Кір Стармер
14:28
За минулу добу росіяни застосували 296 розвідувальних дронів, - Сили оборони Півдня
14:26
поранені комунальники Херсону
Увечері 4 липня росіяни обстріляли комунальне підприємство в Херсоні: поранені працівники
14:25
Олег Газманов
Шаман, Лепс, Газманов і Чичеріна: YouTube заблокував канали росіян, які підтримують війну
14:11
Латвія
Латвія поставить в Україну понад 2500 дронів протягом липня
14:03
OPINION
Олег Манчура
Британська ненависть до русскіх, як той британський газон. Поливається і підстригається століттями
13:42
Вартість електроенергії
Укренерго з 9 липня змінить графіки вимкнень світла в усіх регіонах України: що відомо
13:01
Ексклюзив
Росіяни користуються успіхами й розвивають наступ, - DeepState про Торецький напрямок
13:00
Сергій Жадан у кліпі "Мишоловка"
Сергій Жадан і Євген Турчинов презентували кліп на саундтрек до воєнного трилеру "Мишоловка"
13:00
Оновлено
путін
Путін відкинув припинення вогню до початку перемовин з Україною
12:55
ЗРК Patriot
Німеччина передала Україні третій ЗРК Patriot
12:40
Зеленський
"З нетерпінням чекаю на тісну спільну роботу": Зеленський про перемогу Стармера на виборах у Британії
12:36
Роб Гелфорд
Фронтмен Judas Priest на концерті в Берліні загорнувся в український прапор
12:34
спека
Коли повернеться спека: прогноз погоди в Україні від Наталки Діденко на вихідні 6 - 7 липня
12:19
Посол США в Україні Бріджит Брінк
Інтеграція України до Альянсу і посилення ППО: Брінк розповіла, що обговорюватимуть на саміті НАТО
12:15
Партизани підірвали залізничну колію під Єкатеринбургом, якою перевозили північнокорейські боєприпаси, – "Атеш"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV