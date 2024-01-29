З початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від міжнародних партнерів близько $73,7 млрд

Про це повідомив очільник Мінфіну Сергій Марченко.

За його словами, завдяки бюджетній підтримці донорів із початку повномасштабної війни уряд мав змогу забезпечувати стійке державне управління в Україні та профінансувати у повному обсязі соціальні й гуманітарні видатки держбюджету.

Марченко також зазначив, що потреба у зовнішньому фінансуванні у 2024 році складає понад 37 млрд доларів.

"Враховуючи суттєву потребу в зовнішньому фінансуванні, Україна розраховує на підтримку, щоб вчасно профінансувати першочергові видатки, а саме соціальну та гуманітарну сферу, адже оборону та безпеку країна повністю фінансує з внутрішніх надходжень і запозичень. Ритмічне надходження коштів від міжнародних партнерів є необхідним для збереження макрофінансової та економічної стабільності країни", - сказав міністр.

Він підкреслив, що уряд України працює над забезпеченням належного виконання погоджених із партнерами умов отримання фінансування, що є одним із ключових елементів у відновленні України та її шляху до інтеграції в ЄС.