З початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від міжнародних партнерів близько $73,7 млрд
З початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року Україна отримала від країн-донорів близько $73,7 млрд прямої бюджетної підтримки
Про це повідомив очільник Мінфіну Сергій Марченко.
За його словами, завдяки бюджетній підтримці донорів із початку повномасштабної війни уряд мав змогу забезпечувати стійке державне управління в Україні та профінансувати у повному обсязі соціальні й гуманітарні видатки держбюджету.
Марченко також зазначив, що потреба у зовнішньому фінансуванні у 2024 році складає понад 37 млрд доларів.
"Враховуючи суттєву потребу в зовнішньому фінансуванні, Україна розраховує на підтримку, щоб вчасно профінансувати першочергові видатки, а саме соціальну та гуманітарну сферу, адже оборону та безпеку країна повністю фінансує з внутрішніх надходжень і запозичень. Ритмічне надходження коштів від міжнародних партнерів є необхідним для збереження макрофінансової та економічної стабільності країни", - сказав міністр.
Він підкреслив, що уряд України працює над забезпеченням належного виконання погоджених із партнерами умов отримання фінансування, що є одним із ключових елементів у відновленні України та її шляху до інтеграції в ЄС.
- Президент України Володимир Зеленський 28 листопада 2023 року підписав закон про держбюджет на 2024 рік. Доходи в державному бюджеті на 2024 закладені на рівні 1,768 трлн грн, видатки бюджету – 3,35 трлн грн, дефіцит державного бюджету становитиме 1,57 трлн грн, зовнішні запозичення сягатимуть 41 млрд доларів. Прогноз реального рівня ВВП складає 4,6%, прогноз щодо інфляції – 9,7%, середній курс гривні за рік прогнозується на рівні 40,7 грн за долар. Також у бюджеті закладено індексацію пенсій та збільшення мінімальної зарплати.
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