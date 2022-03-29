Екоцид та порушення звичаїв війни, - прокуратура Рівненщини про ракетний удар по нафтобазі
За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами екоциду та порушення законів і звичаїв війни (ст. 441, ч.1 ст. 438 КК України)
Як повідомляє Рівненська обласна прокуратура, за даними слідства, ввечері 28 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ завдали ракетного удару по території нафтобази у Рівненському районі. В результаті знищено резервуари з пальним нафтобази, виникла пожежа.
Наразі на місці події проводяться необхідні слідчі дії, працюють співробітники ДСНС.
Прокурори Рівненщини продовжують фіксувати злочини представників країни-агресора з метою притягнення винних до відповідальності.
"Якщо ви стали свідком цього воєнного злочину РФ - надсилайте докази за посиланням, - додають у прокуратурі.
- Нагадаємо, на Рівненщині досі гасять пожежу на нафтобазі, в яку влучили росіяни
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