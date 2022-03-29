Екоцид та порушення звичаїв війни, - прокуратура Рівненщини про ракетний удар по нафтобазі

Як повідомляє Рівненська обласна прокуратура, за даними слідства, ввечері 28 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ завдали ракетного удару по території нафтобази у Рівненському районі. В результаті знищено резервуари з пальним нафтобази, виникла пожежа.

Наразі на місці події проводяться необхідні слідчі дії, працюють співробітники ДСНС.

Прокурори Рівненщини продовжують фіксувати злочини представників країни-агресора з метою притягнення винних до відповідальності.

"Якщо ви стали свідком цього воєнного злочину РФ - надсилайте докази за посиланням, - додають у прокуратурі.

Нагадаємо, на Рівненщині досі гасять пожежу на нафтобазі, в яку влучили росіяни

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb