Експорт китайських товарів в Росію стрімко падає, - The Washington Post

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

Економічні дослідження показують, що Москві важко знайти постачальників для цілої низки галузей. Упродовж перших двох місяців після вторгнення 24 лютого експорт до Росії з країн, які ввели санкції, скоротився приблизно на 60%, тоді як експорт з країн, які санкцій не ввели, впав приблизно на 40%. Такі результати дослідження Інституту міжнародної економіки Петерсона, яке аналізує дані з 54 країн.

Науковці проаналізували дані до 30 квітня, тому аналіз не дає повної картини на сьогоднішній день, повідомив старший науковий співробітник і автор дослідження Мартін Чорземпа. Але окремий аналіз лише по Китаю включає дані до кінця травня. Він показує, що експорт Китаю до Росії значно нижчий від до довоєнного рівня. Це, на думку Чорземпи, що свідчить про те, що Пекін побоюється допомагати Москві.

"Росія поки що не зазнала колапсу. Тим не менш, дуже ймовірно, що значний економічний спад буде поглиблюватися, оскільки проблеми з ланцюгом поставок накопичуються та з’являються фіскальні проблеми", – цитує видання Олега Іцхокі, професора економіки Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

Деякі проблеми вже помітні. Так російські автовиробники АвтоВАЗ і ГАЗ зафіксували падіння продажів в травні 2022 року (в порівнянні з травнем 2021) на 84 і 57 відсотків відповідно. Максим Миронов, російський економіст IE Business School в Мадриді, пояснив це нездатністю виробників купити імпортні запчастини.

"Спочатку деякі американські та європейські чиновники побоювалися, що Китай може втрутитися, щоб заповнити прогалину доступу Росії до військових та високотехнологічних товарів. Але економісти стверджують, що Китай, ймовірно, побоюється втратити доступ до американських та європейських технологій (і доступ до цих ринків для продажу своїх товарів) якщо він розлютить Захід, постачаючи товари Росії. Адже одне з положень пакету санкцій США забороняє іншим країнам продавати російські напівпровідники, якщо вони хочуть продовжувати використовувати американські технології для виробництва напівпровідників. Більшість країн, включаючи Китай, покладаються на американські інструменти та програмне забезпечення для виробництва мікросхем", – йдеться в матеріалі.

Разом із тим, негативний вплив війни на економіку Європи є поганою новиною і для Китаю. Адже через економічні проблеми європейські країни можуть купувати менше китайських товарів.

Нагадаємо, 22 червня координатор з питань стратегічних комунікацій США Джон Кірбі звинуватив Китай у співпраці з РФ, попри війну в Україні.

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