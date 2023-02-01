Експравоохоронець готував диверсію на Курахівській ТЕС: знайдено схрон із вибухівкою
Працівники ДБР запобігли диверсії на Курахівській ТЕС, експравоохоронець із Донеччини та його спільник планували вибух на електростанції
Про це поінформували в пресслужбі Державного бюро розслідувань.
Представники ДБР запобігли диверсії на Курахівській ТЕС: її готував колишній правоохоронець із Донеччини та його спільник.
Так, експравоохоронець після часткової тимчасової окупації Донецької області став співпрацювати з ворогом.
"Підтримуючи ідею "русского міра", фігурант планував з використанням вибухівки пошкодити Курахівську ТЕС. Він завчасно приховав вибухові пристрої, боєприпаси та засоби ініціювання вибуху у спеціально облаштованому схроні недалеко від ТЕС, але на території, яка підконтрольна Україні. А здійснити вибух на "об’єкті" повинен був його спільник, з яким він активно обговорював плани диверсії, у тому числі через соціальні месенджери", - поінформувала пресслужба.
Так, ДБР встановило факт підготовки диверсії, місце схрону вибухівки й запобігло терактові.
Фігуранту справи заочно повідомили про підозру за статтями ККУ про державну зраду та вчинення диверсії ( ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 ).
- Служба безпеки України ідентифікувала та затримала двох російських агентів. Зокрема, один мобілізувався в ЗСУ та зливав ворогу позиції на Донеччині.
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