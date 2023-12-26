Які електроприлади варто вимикати з розетки на ніч

Від комп'ютерів та телевізорів до зарядних пристроїв та побутової техніки — вони забезпечують нам комфорт, зручність і підтримують наш звичайний ритм життя. Однак, залишаючись підключеними до розетки, багато з цих пристроїв продовжують споживати електроенергію, навіть коли ми їх не використовуємо. Це може призвести до неекономічного використання ресурсів, високих рахунків за електроенергію та навіть підвищення ризику збоїв у їх роботі.

У даній статті ми розглянемо ті прилади, які рекомендується вимикати на ніч з розетки, зокрема з точки зору енергозбереження, безпеки та тривалості їхньої роботи. Розуміння цих аспектів допоможе кожному з нас зменшити витрати енергії та зберегти ресурси на користь як нашого гаманця, так і навколишнього середовища.

Чому варто відключати прилади з мережі?

Існує цілий ряд причин, чому варто вимикати певні прилади на ніч з розетки. Насамперед, це допоможе економити енергію. Багато електричних приладів у режимі очікування (standby) споживають енергію, навіть коли вони не використовуються. Відключення їх від розетки допоможе уникнути зайвого споживання електроенергії та зменшити рахунки, що дуже актуально, враховуючи ціни на дані послуги.

З іншого боку, електроприлади можуть бути потенційно небезпечними, особливо якщо вони залишаються під напругою без нагляду. Також, постійне тримання приладів у режимі очікування може скоротити їхній термін служби. Тому просте вимикання їх на ніч допомагає зберегти робочий стан довше.

Звичайно, не всі прилади потребують вимкнення протягом темного часу доби. Значна кількість пристроїв виконують важливі функції, наприклад, холодильники, морозильні камери, системи безпеки та автоматизації. Вони потребують постійного живлення.

Які електроприлади краще вимикати на ніч з розетки?

Загалом, перш ніж вимикати будь-який прилад на ніч з розетки, розгляньте його важливість для безпеки, здоров'я або комфорту в будинку. Якщо ви не впевнені, краще проконсультуйтеся з інструкцією виробника чи з фахівцем, щоб уникнути можливих проблем.

Ноутбук та комп'ютер

Ноутбук та комп'ютер у режимі очікування споживають енергію, навіть якщо не використовується. Ці електроприлади зовсім не обов'язково тримати ввімкненими постійно, особливо вночі, поки людина спить. Однак, такими діями ви зможете уникнути зайвого споживання електроенергії, що веде до економії.

Якщо ж ноутбук підключений до мережі безперервно, це може вплинути на тривалість життя батареї через постійне заряджання, що може спричинити зменшення її ємності.

Дрібна побутова техніка

Аналогічно минулій категорії приладів, дрібну побутову техніку - зубні щітки, електробритви, фени та інші прилади, варто вимикати, щоб зменшити витрати енергії. Якщо ж прилад працює від акумулятора, це необхідно зробити для збереження хорошого функціонального стану батареї.

Обігрівачі

Ці прилади особливо актуальні взимку та в міжсезоння, коли в приміщеннях може бути особливо холодно. Вимикання обігрівачів з розетки на ніч є дуже розумним рішенням з кількох причин.

Перша – це безпека. Перед тим, як лягаєте спати, краще вимкнути всі обігрівачі. Це зменшує ризик пожежі чи розплавлення самого приладу, якщо він неякісний. Незважаючи на те, що багато сучасних пристроїв мають вбудовані захисні функції, зробити ці дії варто, щоб пересвідчитися у власній безпеці.

По-друге, більшість обігрівальних приладів мають велику потужність та споживають значну кількість електроенергії. Тому, для економії краще добре прогріти приміщення перед сном та вимкнути прилад, щоб уникнути зайвих витрат.

Фото: Freepik

Мікрохвильові печі, тостери, електрочайники

Багато кухонних приладів, таких як мікрохвильові печі, кавоварки, тостери, електрочайники чи інші електроприлади, витрачають енергію навіть тоді, коли вони не використовуються. Їх варто вимикати з розетки на ніч, щоб уникнути зайвого споживання електроенергії та зменшити рахунки.

Проте, важливо враховувати, що деякі кухонні прилади такі як, холодильники та морозильники повинні залишатися підключеними до електромережі, оскільки вони підтримують необхідну температуру для зберігання продуктів.

Крім того, перед вимкненням кухонної техніки з розетки на ніч, обов'язково перевірте інструкцію приладу та врахуйте її основні функції. Адже деякі виробники посудомийних та пральних машин зазначають, що цю техніку не варто вимикати з мережі одразу по закінченню роботи. Багато з цих приладів мають функцію сушки або вентиляції після завершення циклу миття чи прання, що може допомогти уникнути утворення плісняви чи неприємного запаху, особливо в пральних машинах.

Зарядки для телефону та подовжувачі

Навіть коли зарядка підключена до телефону, але не заряджає його, вона все ще споживає електроенергію. Адже такий зарядний пристрій підтримує ваш прилад на позначці 100%. Це не лише шкодить батареї електроприладу, а також може вивести з ладу сам "зарядник".

Якщо говорити про подовжувачі або мережеві фільтри, їх використовують для підключення кількох пристроїв до живлення та захисту їх від перенапруги або інших електричних проблем. Хоча це корисний пристрій, який забезпечує безпеку та зручність, варто розглянути деякі питання щодо енергоефективності. Справді, деякі мережеві фільтри можуть споживати електроенергію, навіть коли підключені пристрої вимкнені або не використовуються, що призводить до збільшення рахунків за електрику.

Один зі способів уникнути цього - вимикати мережевий фільтр на ніч за допомогою апаратної кнопки або витягуванням шнура із розетки.

Фото: Freepik

Телевізор

Значна кількість людей дивиться телевізор перед сном або під приготування сніданку, іншу частину дня та ночі цей пристрій просто "з'їдає" електроенергію у вимкненому стані.

Багато телевізорів в режимі очікування все ще витрачають певну кількість енергії, навіть коли вони не використовуються. Тому, вимкнення телевізора з розетки допоможе уникнути цього зайвого споживання електроенергії.

Крім того, ця легка дія сприятиме подовженню терміну служби телевізора, особливо якщо ви живете в районі з нестабільною електромережею або частими перепадами напруги.

Витрати енергії деяких приладів в режимі очікування

Згідно з даними Державної інспекції енергетичного нагляду України, низка приладів споживає значну кількість електричної енергії на місяць в режимі очікування:

телевізор - близько 9 кВт*год,

комп’ютер – 3,6 кВт*год,

музичні центри – близько 8 кВт*год,

лазерний принтер – 2.9-3.6 кВт*год,

мікрохвильова піч з таймером – 2.1 кВт*год.

Загальне споживання електроенергії побутовими приладами у режимі очікування, або так званому "режимі сну", може становити приблизно 350-400 кВт*год щорічно.

Тому, завжди намагайтеся вимикати прилади, якими не користуєтесь, а не переводити в "режим сну". Також, не забувайте вимикати світло в тих приміщеннях, де ви не перебуваєте.