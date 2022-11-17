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Інтерв’ю

Еліна Слободянюк: Роспропаганда в Сербії та збір стильного одягу для вчителів і лікарів визволеного Херсона

Олена Чернінька
17 листопада, 2022 четвер
08:30
Статті

Еліна Слободянюк, копірайтер, письменниця, політтехнолог поділилась враженнями про нещодавню поїздку до Сербії, проукраїнські та проросійські настрої місцевого населення, а також розповіла про збір брендових та стильних речей для жителів визволеного Херсону

Ви їхали із творчими планами до сербської письменницької резиденції K.R.O.K.O.D.I.L. Судячи з посту у ФБ – графік Ваш був мега насичений. Чи вдалось написати те, що планували?

Їхала всього на місяць, тому не планувала там писати (я нормально працюю і в Києві). Мала іншу мету: народну дипломатію. Намагалася максимально зрозуміти сербів та вплинути на них.

Ваші враження від корінних сербів щодо війни в Україні, української мови та символіки. 

Узагальнення, що серби орієнтовані на Росію - не дуже точне (як і будь-яке узагальнення). На мій погляд, небагаточисельна інтелектуальна еліта підтримує Україну. З іншого боку, в Сербії досить велика кiлькiсть войовничих iмперцiв. І це не дивно, адже досі iснує мiф про братський народ, який пiдтримував православних сербiв ще з давніх часів, зокрема, пiд час Першої свiтової. Основнi сербськi ЗМI - проросiйськi. 

Шкiльна програма там теж просякнута роспропогандою. Попри це, сербське суспiльство у бiльшостi не налаштоване проти українцiв. Типовий дiалог стався у мене з однiєю 70-лiтньою iнтелiгенткою. Вона запитала сербською: "Русский и украинский слiчни?". Як i ви, я зрозумiла запитання, i оскiльки трохи вже вивчила елементарну сербську вiдповiла: "Сербський i русский слiчни?". Вона: "Нет". Я: "Русский и украинский, сличный, как сербский и русский". Її подиву не було меж. Це дуже показовий дiалог. За своїм досвiдом там, вважаю, що просвiтництво швидко допоможе бiльшостi сербiв зрозумiти ситуацiю. Але йдеться про тих, хто ставиться нейтрально. Упоротi iмперцi, що мрiють з Хорватiею поступити так, як Путiн з Україною, залишаться на своїх позиціях. Нажаль, поки керують Сербiєю саме iмперцi. Вони - войовнича меншiсть при нейтральнiй бiльшостi.

Херсон. Ви одна з перших оголосили збір для жителів визволеного Херсону. Також, Ви наголосили про потребу красивого стильного одягу для вчителів та лікарів. Розкажіть про учасників збору та сам збір. Скільки вдалось зібрати речей? Адже жінкам у визволених містах так бракує краси. Це надихає.  

Оскiльки я все люблю аналiзувати, то вирахувала два типи волонтерства: гуманiстичнi (турбота про кожне життя) та соцiально-зберiгаючi - коли вкладаешься в систему. 

Ото ж, ми збирали речi саме для лiкарiв та вчителiв, тому що вони вузли системи. Лiкарi, якi рятували медобладнання вiд оркiв (яке могли винести непомiтно) вартi особливої шани. А зараз вони, без перерви на вiдновлення, змушенi працювати. І ми сподiваємося, що трошки емоцiйно їх пiдтримаємо. Вчителi, на яких тисли орки, тепер мають вчити дiтей, без паузи на вiдновлення. При чому, i дiти, i самi вчителi психологiчно травмованi окупацiєю. Пiдтримка вчителiв вплине i на їхню здатнiсть виконувати свою роботу. Ось такe рацiональне пiдґрунтя саме цього збору.

На Херсон ми давно планували збiр. I коли я оголошувала його, то й гадки не мала, що всe вiдбудеться так блискавично. Думала, ще кiлька тижнiв лежатиме на складi все. Та за 5 годин кияни назносили якiсних теплих або красивих речей стiльки, що можна щiльно забити п'ятитонну вантажiвку. 

Звичайно, це краплина вiд потреб, але ж ми не однi такi. То ж крапля до краплi i потече завдяки волонтерам море любовi на визволенi територiї. Нажаль, не можу перерахувати прiзвища всiх, хто взяв участь, але йдеться про сотнi людей. Приходили з дiтьми, i я думала: "який чудовий приклад вони ось зараз надають своїм нащадкам!" 

Доречi, як виявилося згодом, серед iнших принiс речi i заммiнiстра охорони здоров'я. Але особливо хочу видiлити одне прiзвище: системний волонтер, який дуже допомiг у зборi на Херсон, він робить багато важливого для бiженцiв та визволенних територiй – Олександр Кравченко.

Світ
Сербія
війна з Росією
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