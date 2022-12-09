Ердоган фактично стане контролером акційного пакету російської енергетики для Європи після нових перемовин з Путіним, - експерт-міжнародник Краєв
Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма", вважає, що зустріч Путіна та Ердогана може принести нам набагато більше, ніж ми очікуємо, і у першу чергу, це буде приниження російської економічної дипломатії
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Експерт-міжнародник дав коментар щодо найближчої зустрічі президента Туреччини Ердогана та кремлівського очільника Путіна.
"Вчора, 8 грудня, Туреччина виставила Росії нові вимоги стосовно уцінок та знижок на той газ, який Анкара збирається закуповувати у Москви. Тут варто зазначити, що Туреччина єдина країна, яка не тільки дозволяє собі виставляти подібні вимоги Росії, а й може сподіватися на те, що росіяни це дуже слухняно виконають. Не забуваємо, що Ердоган залишається єдиним і незамінним переговірником для Путіна", - зауважив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма".
Олександр Краєв нагадав, що саме Ердоган створив для Путіна газовий хаб, через який він збирався постачати російський газ до країн Європи в обхід усіх обмежень, а також саме Ердоган фактично підв'язав під себе транзит російських енергоносіїв на Близький Схід.
"Нові перемовини між Путіним та Ердоганом будуть не тільки звіркою годинників, а це буде ще й ребалансування сил у регіоні, тому що насправді зараз тільки Ердоган зможе диктувати Росії умови енергетичної та економічної співпраці. Відповідно, Ердоган буде не лише незамінним для Путіна переговірником, а фактично стане контролером акційного пакету російської енергетики для Європи. Тому, ці перемовини можуть принести нам набагато більше, ніж ми очікуємо, і у першу чергу, це буде приниження російської економічної дипломатії", - підкреслив Краєв.
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