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Ердоган фактично стане контролером акційного пакету російської енергетики для Європи після нових перемовин з Путіним, - експерт-міжнародник Краєв

9 грудня, 2022 п'ятниця
17:51
Світ Реджеп Таїп Ердоган

Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма", вважає, що зустріч Путіна та Ердогана може принести нам набагато більше, ніж ми очікуємо, і у першу чергу, це буде приниження російської економічної дипломатії

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Експерт-міжнародник дав коментар щодо найближчої зустрічі президента Туреччини Ердогана та кремлівського очільника Путіна.

"Вчора, 8 грудня, Туреччина виставила Росії нові вимоги стосовно уцінок та знижок на той газ, який Анкара збирається закуповувати у Москви. Тут варто зазначити, що Туреччина єдина країна, яка не тільки дозволяє собі виставляти подібні вимоги Росії, а й може сподіватися на те, що росіяни це дуже слухняно виконають. Не забуваємо, що Ердоган залишається єдиним і незамінним переговірником для Путіна", - зауважив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма".

Олександр Краєв нагадав, що саме Ердоган створив для Путіна газовий хаб, через який він збирався постачати російський газ до країн Європи в обхід усіх обмежень, а також саме Ердоган фактично підв'язав під себе транзит російських енергоносіїв на Близький Схід.

"Нові перемовини між Путіним та Ердоганом будуть не тільки звіркою годинників, а це буде ще й ребалансування сил у регіоні, тому що насправді зараз тільки Ердоган зможе диктувати Росії умови енергетичної та економічної співпраці. Відповідно, Ердоган буде не лише незамінним для Путіна переговірником, а фактично стане контролером акційного пакету російської енергетики для Європи. Тому, ці перемовини можуть принести нам набагато більше, ніж ми очікуємо, і у першу чергу, це буде приниження російської економічної дипломатії", - підкреслив Краєв.

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Україна
Росія
газ
Володимир Путін
Європа
Туреччина
Близький Схід
Реджеп Ердоган
Економіка
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