Таку думку він висловив в етері Еспресо.



Експерт-міжнародник дав коментар щодо найближчої зустрічі президента Туреччини Ердогана та кремлівського очільника Путіна.



"Вчора, 8 грудня, Туреччина виставила Росії нові вимоги стосовно уцінок та знижок на той газ, який Анкара збирається закуповувати у Москви. Тут варто зазначити, що Туреччина єдина країна, яка не тільки дозволяє собі виставляти подібні вимоги Росії, а й може сподіватися на те, що росіяни це дуже слухняно виконають. Не забуваємо, що Ердоган залишається єдиним і незамінним переговірником для Путіна", - зауважив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма".



Олександр Краєв нагадав, що саме Ердоган створив для Путіна газовий хаб, через який він збирався постачати російський газ до країн Європи в обхід усіх обмежень, а також саме Ердоган фактично підв'язав під себе транзит російських енергоносіїв на Близький Схід.



"Нові перемовини між Путіним та Ердоганом будуть не тільки звіркою годинників, а це буде ще й ребалансування сил у регіоні, тому що насправді зараз тільки Ердоган зможе диктувати Росії умови енергетичної та економічної співпраці. Відповідно, Ердоган буде не лише незамінним для Путіна переговірником, а фактично стане контролером акційного пакету російської енергетики для Європи. Тому, ці перемовини можуть принести нам набагато більше, ніж ми очікуємо, і у першу чергу, це буде приниження російської економічної дипломатії", - підкреслив Краєв.

8 грудня Bloomberg інформував, що Туреччина проведе переговори з російськими представниками щодо зменшення ціни на газ у 25%

9 грудня відкритті Всесвітнього форуму TRT 2022 Ердоган сказав, що хоче провести телефонні переговори з лідерами України та Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним

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