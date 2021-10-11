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ЄС анонсував інвестпакет для України у розмірі 6,5 млрд євро

11 жовтня, 2021 понедiлок
15:26
Економіка євро

Європейський Союз має намір виділити Україні інвестиційний пакет у розмірі 6,5 млрд євро на стимулювання приватно-державного інвестування в економіку

Про це повідомляє Європейська правда.

Згідно з повідомленням, на саміті Україна-ЄС мають оголосити про підтримку Євросоюзу, яка має залучити кількамільярдні інвестиції до України.

"Буде запущений інвестиційний пакет на 6,4 млрд євро, який допоможе Україні стимулювати приватно-державне інвестування в економіку", - цитує видання слова високопосадовця ЄС, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності.

У ЄП зауважили, що це не означає надходження цієї суми від Євросоюзу. Так, інвестплан буде розроблений за форматом, що діє для всіх держав Східного партнерства, та передбачає гранти, кредити та передусім банківські гарантії, які за очікуванням ЄС дозволять залучити майже вдесятеро вищу суму інвестицій. 

Зазначається, що уточнену суму кредитів та грантів у ЄС наразі не розкривають. Так, інший представник ЄС пояснив, що інвестиційний план, анонсований у червні, було розділено для всього східного партнерства, а для різних країн було виділено різні складові.

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ЄС
інвестиції
пакет
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