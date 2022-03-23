ЄС ділитиметься з Україною таємною інформацією, - Bloomberg
Євросоюз схвалив угоду про передачу Україні таємної інформації
Про це повідомляє Bloomberg.
За інформацією видання, ЄС затвердив угоду з Україною про передачу Києву таємної інформації. Зокрема, йдеться про супутникові знімки.
Очікується, що угода діятиме впродовж одного року й може бути продовжена.
Зазначається, що постійних представників країн ЄС поінформували про відповідну угоду ще 22 березня.
- Нагадаємо, 21 березня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що ЄС збільшить розмір військової допомоги Україні до 1 млрд євро.
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