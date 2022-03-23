ЄС ділитиметься з Україною таємною інформацією, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією видання, ЄС затвердив угоду з Україною про передачу Києву таємної інформації. Зокрема, йдеться про супутникові знімки.

Очікується, що угода діятиме впродовж одного року й може бути продовжена.

Зазначається, що постійних представників країн ЄС поінформували про відповідну угоду ще 22 березня.

Нагадаємо, 21 березня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що ЄС збільшить розмір військової допомоги Україні до 1 млрд євро.

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