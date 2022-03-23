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ЄС ділитиметься з Україною таємною інформацією, - Bloomberg

23 березня, 2022 середа
13:24
війна з Росією ЄС

Євросоюз схвалив угоду про передачу Україні таємної інформації

Про це повідомляє Bloomberg

За інформацією видання, ЄС затвердив угоду з Україною про передачу Києву таємної інформації. Зокрема, йдеться про супутникові знімки. 

Очікується, що угода діятиме впродовж одного року й може бути продовжена. 

Зазначається, що постійних представників країн ЄС поінформували про відповідну угоду ще 22 березня. 

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ЄС
Євросоюз
угода
супутникові знімки
таємниця
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