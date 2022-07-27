ЄС очікує на призначення керівника САП після обрання нового генпрокурора

Про це Маасікас написав у своєму твіттері.

"Продовжимо співпрацювати у розслідуванні воєнних злочинів Росії. І, з нетерпінням чекаю на швидке призначення начальника САП", - написав Маасікас.

Дипломат привітав Костіна із призначенням на посаду Генерального прокурора України, відзначивши, що разом із представництвом ЄС в Україні він тісно співпрацював з Костіним у реформі правосуддя.

Як відомо, для збереження статусу кандидата на вступ до ЄС Київ має завершити призначення вже обраного на конкурсі очільника САП та провести конкурс глави НАБУ.

Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у виступі в Верховній раді закликала якнайшвидше призначити керівника САП. Конкурсна комісія з обрання керівника САП затвердила результати конкурсу, найбільше балів набрав детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко, він має стати новим очільником САП.

Конкурсна комісія звернулась до Офісу Генпрокурора з проханням надати підтвердження, що переможці конкурсу не мають проблем із корупцією та люстрацією.

Попри те, що комісія затвердила формальне рішення про перемогу Клименка у конкурсі, призначає керівника САП генпрокурор або його виконувач обов’язків.

27 липня Верховна Рада призначила Андрія Костіна генеральним прокурором. Відомо, що саме в період керівництва комітетом Костіним належна судова реформа відкладалась і блокувалась. За оцінками міжнародних експертів, він не пройшов конкурс на посаду голови Спеціальної антикорупційної прокуратури через проблеми з доброчесністю.

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