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Війна з Росією: хроніка
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ЄС робить максимум, аби люди мали доступ до тепла, необхідне обладнання вже їде до України, - єврокомісарка

11 листопада, 2022 п'ятниця
11:38
війна з Росією Кадрі Сімсон та Зеленський

ЄС допоможе Україні впоратись із енергетичною кризою, надавши необхідне обладнання на заміну того, яке знищила російська армія

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказала єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон.

"У багатьох випадках це питання не фінансування, а потреб у дуже специфічній техніці та обладнанні, – це і є проблемою. Енергетичне співтовариство та мої служби звертаються до компаній, у яких може бути це обладнання на складі, і ми вже отримали кілька позитивних відповідей. Тож перші трансформатори – на шляху заміни тим, які російські безпілотники чи ракети знищували", - повідомила вона.

За її словами, співробітники українських компаній "роблять дива", проводячи ремонтні роботи навіть під обстрілами, однак стабільність енергосистеми залежатиме від того, чи не продовжать росіяни чинити атаки.

"Багато невідомого, поки триває війна. Але ми з нашого боку робимо максимум, аби люди мали доступ до тепла, навіть якщо це означатиме лише тимчасові генератори замість стабільних зовнішніх трансформаторів", - наголосила Сімсон.

  • У ДТЕК повідомили про 40% пошкодженої інфраструктури в Україні.
  • Депутат держдуми РФ Андрій Луговий 10 листопада висловився за продовження обстрілів енергетичної інфраструктури України.

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