ЄС засудив спроби Росії закрити Московську Гельсінську групу

Про це йдеться на офіційному сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Міністерство юстиції Росії подало до суду наказ про закриття однієї з найавторитетніших правозахисних організацій країни Московської Гельсінської групи. Ця ініціатива явно політично мотивована", - кажуть у відомстві.

Також у ЄС нагадали, що з моменту свого заснування у 1976 році вона "невпинно працює на захист прав людини".

"Російська влада продовжує нехтувати міжнародними та внутрішніми зобов’язаннями, систематично порушуючи права людини та переслідуючи журналістів, правозахисників та активістів, закриваючи чи блокуючи незалежні ЗМІ. Ця тенденція бульдозерування та усунення незалежних і критичних голосів лише прискорилася після того, як Росія розпочала незаконну агресивну війну проти України", - йдеться у повідомленні.

У Євросоюзі висловили свою солідарність з усіма жертвами порушень прав людини з боку РФ та наголосили, що продовжать підтримувати російських правозахисників як у Росії, так і за її межами.

За повідомленнями ЗМІ, російське міністерство юстиції звернулося до суду із вимогою ліквідувати найстарішу правозахисну організацію Росії – Московську Гельсінську групу. Наразі дата проведення судового засідання за цим позовом невідома.

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