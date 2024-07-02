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“Еспресо” вимагає повернення у цифру: справу розгляне Верховний суд

2 липня, 2024 вiвторок
13:28
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3 липня Верховний суд розглядатиме касаційну скаргу ТОВ "Голдберрі" щодо незаконного відключення Концерном радіомовлення, радіозв'язку та телебачення телеканалу “Еспресо” із цифрової мережі у квітні 2022

Зміст

“Ми не полишаємо надії відстояти своє право. Дуже сподіваємося, що найвища судова інстанція стане на бік закону та належно оцінить факт неправомірного втручання в свободу слова. Адже це не просто наша корпоративна проблема - це питання базових конституційних принципів демократичної держави”, - коментує Анастасія Равва, генеральна продюсерка Еспресо.

Хронологія подій. 

У квітні 2022 Концерн РРТ в односторонньому порядку припинив передачу сигналу "Еспресо" до цифрової телемережі. Це відбулось попри наявність чинної ліцензії Нацради на мовлення та виконання всіх договірних зобов'язань перед Концерном.   

ТОВ “Голдберрі”, до якого входить телеканал “Еспресо”, звернулось до Господарського суду міста Києва з вимогою зобов'язати відновити трансляцію сигналу в телемережі. 

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні вимоги, обгрунтовуючи це тим, що вимагати від Концерну РРТ відновити передачу сигналу до телемережі - це неналежний шлях захисту та зазначив, що в договорі з Концерном прямо не прописано його обов'язок передавати сигнал "Еспресо" до мережі оператора "Зеонбуд". 

“Таке обґрунтування видається нам абсурдним. Адже весь зміст договору з технічним провайдером якраз і полягав у забезпеченні доставки нашого сигналу до телемережі. Якщо слідувати логіці суду, то виходить, що Концерн РРТ взагалі не має жодних зобов'язань перед нами щодо трансляції. То для чого ж тоді ми з ним договір укладали? До того ж інші канали, які працюють з Концерном РРТ на аналогічних договорах, продовжують мовлення”, - коментує Анастасія Равва.

Не погодившись із рішенням суду першої інстанції, “Голдберрі” подав апеляційну скаргу. Північний апеляційний господарський суд визнав, що обраний спосіб захисту був належним, але став на бік Концерну РРТ, пославшись на те, що не були доведені факти порушення прав з боку відповідача. 

Після цього ТОВ “Голдберрі” звернулось із касаційною скаргою до Верховного суду: її розгляд призначений на 3 липня 2024 року.

Юристи “Голдберрі”в касаційній скарзі зазначають, що згідно чинного законодавства, ліцензія на мовлення від Національної ради з телебачення і радіомовлення є єдиною законною підставою на право мовлення. Вона не була анульована, а отже припинення розповсюдження “Еспресо” в цифрі суперечить як вимогам укладених договорів, так і нормам низки Законів України.

“Повноважень визначати, які телеканали транслюються, а які ні, у Концерну РРТ немає, а тому його рішення про відключення телеканалу “Еспресо”, вважається таким, що вчинено з власної ініціативи’, - йдеться у скарзі.

“Відключення телеканалу “Еспресо”в багатоканальній телемережі цифрового телебачення не має правових підстав і виглядає як свавілля Концерну РРТ. Моєю метою у даній справі є  відновлення порушених прав та забезпечення безперебійного мовлення телеканалу. Сподіваюсь, що Верховний суд врахує всі аспекти та обставини справи та ухвалить справедливе рішення, яке в повній мірі відновить права та законні інтереси “Голдберрі” та право на свободу слова і вираження поглядів, гарантоване Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод”, - наголошує адвокатка Вероніка Данилевич.

Теги:
Верховний суд
Еспресо.TV
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