Естонія передала Україні дрони, які росіянин хотів вивезти для армії РФ
Естонія передала українським військовим дрони, які у липні цього року росіянин з подвійним громадянством намагався вивезти з країни для російської армії
Про це повідомило посольство Естонії в Україні.
"Пам'ятаєте "розумного" далекобійника, який у футболці "Я русский" приїхав до Естонії, щоб купити дрони для російської армії? Окрім того, що його заарештували та відправили до в'язниці, естонська поліція вилучила придбані дрони й передала українським військовим", - йдеться у повідомленні посольства у фейсбук.
В естонській поліції повідомили, що "безпілотники все-таки дісталися України", але з правильного боку фронту.
Відзначимо, у липні суд у Таллінні засудив до чотирьох місяців в'язниці жителя Псковської області Владіміра Шилова, якого затримали під час спроби привезти в Росію з Естонії дрони, що призначалися для російської армії. Його визнали винним у свідомому і безпосередньому сприянні акту агресії іноземної держави.
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