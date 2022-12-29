Евакуаційний потяг медпризначення вивіз із прифронтових територій 2,5 тис. пацієнтів, - координаторка проєктів "Лікарів без кордонів"
Катерина Кича, координаторка проєктів "Лікарів без кордонів", зазначила, що цей проєкт реалізується у тісній співпраці Укрзалізниці та Міністерства охорони здоров'я
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Евакуаційний потяг для "Лікарів без кордонів" став унікальним проєктом не тільки в Україні, а й у всьому світі. Принцип потягу полягає у тому, що надає можливість здійснювати спеціалізовану медичну евакуацію людей з прифронтових зон до більш безпечних територій України. Потяг складається з повністю переобладнаних вагонів: один вагон – інтенсивна терапія, два лікарняні вагони для людей, які перебувають у стані середнього ступеня важкості, також вагони для пацієнтів стану легкого ступеня важкості та їхніх супроводжуючих. Сам потяг є абсолютно автономним, окремий вагон займає електростанція, ще один вагон – киснева станція. Відповідно, є вагон і для персоналу", - розказала координаторка проєктів "Лікарів без кордонів".
Катерина Кича зауважила, що цей проєкт реалізується у тісній співпраці Укрзалізниці та Міністерства охорони здоров'я, яке перенаправляє запити щодо пацієнтів та звідки їх евакуювати.
"Від кінця березня до середини грудня ми перевезли понад 2,5 тисячі пацієнтів. До нас потрапляють не тільки люди з пораненнями та травмами, але й, наприклад, така вразлива категорія, як люди з психоневрологічних диспансерів. До речі, нещодавно з Херсонської області ми перевезли понад 250 людей з такого диспансеру. Зустрічаємо страшні історії, якими діляться наші пацієнти. Крім того, перевозимо людей у різних станах і бачимо, як драматично війна впливає на життя українців", - підсумувала пані Катерина.
- Раніше "Лікарі без кордонів" евакуювали на Волинь 26 пацієнтів із зони бойових дій
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