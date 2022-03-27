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Євромайдан SOS опублікував списки активістів, яких незаконно утримують окупанти

27 березня, 2022 неділя
22:44
війна з Росією Херсон

Євромайдан SOS звертає увагу на переслідування представників місцевого самоврядування, журналістів, релігійних діячів, волонтерів та громадських активістів, які відбувається на тимчасово окупованих після вторгнення Росії у лютому 2022 року українських територіях.

Про це повідомила координатора Євромайдан SOS Олександра Матвійчук, інформує Еспресо.TV

"Ми отримуємо звернення від постраждалих представників громадянського суспільства та їхніх рідних, які стали жертвами погроз, фізичного насильства, насильницьких зникнень, свавільних затримань та інших форм переслідування на території Мелітополя, Херсону, Бердянську, Каховки, Славутича та інших населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні Росія повторює цю політику свідомо, бо не може втримати окуповані нею міста через активний спротив місцевого населення. З огляду на зростаючу кількість випадків захоплення заручників, ці дії слід розглядати як заборонений метод ведення війни.

Євромайдан SOS нагадує, що в умовах міжнародного збройного конфлікту категорично заборонено затримання цивільних осіб відповідно до статей 34, 49 Конвенції про захист цивільного населення від 12.08.1949 року, статті 75 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12.08.1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол 1) від 08.06.1977 року.

У зв’язку із вищевикладеним Євромайдан SOS закликає:

1. представників громадянського суспільства України та інших країн долучитися до кампанії на захист людей, що лишилися сам-на-сам з окупантом, і для цього заповнити ось цю форму: https://forms.gle/enr5822SvPrJZC6Y7

2. людей, які стали свідками затримання людини або мають будь-яку іншу інформацію про переслідування на окупованих територіях, повідомити про це у формі: https://forms.gle/d9g8q51BikCE5pnN9

3. БДІПЛ ОБСЄ, Постійну раду ОБСЄ у Відні, Комісара Ради Європи з прав людини, моніторингових та конвенційних механізмів Ради Європи, географічних та тематичних мандатів ООН, Ради ООН з прав людини, Верховного комісара ООН за прав людини, Офісу ООН з координації гуманітарних справ (UN OCHA), Міжнародного комітету Червоного Хреста забезпечити міжнародну присутність на тимчасово окупованих після вторгнення Росії у лютому 2022 року українських територіях та вчиняти активні дії для захисту представників громадянського суспільства від переслідувань.

Нижче надаємо публічну частину списку представників громадянського суспільства, які станом на 26 березня 2022 року незаконно утримуються Росією (список неповний та постійно оновлюється):

1. Тетяна Безлюдна, депутат селищної ради села Андріївка Чернігівської області.

2. Дмитро Васильєв, секретар Новокаховської міської ради, м. Нова Каховка Херсонської області.

3. Володимир Караберов, голова Мангушської територіальної громади Маріупольського району Донецької області.

4. Олексій Карцан, cтароста села Грем’яч Новгород-Сіверського району Харківської області.

5. Віктор Маруняк, староста Старозбур’ївської ОТГ Старостинського округу Голопристанської міської ради Скадовського району Херсонської області.

6. Євген Матвєєв, мер міста Дніпрорудне Запорізької області.

7. Олександр Мусієнко, голова Чулаківської ОТГ Голопристанського району Херсонської області.

8. Юрій Палюх, секретар Скадовської міської ради, місто Скадовськ Херсонської області.

9. Олександр Пономарьов, народний депутат України, зник у місті Бердянськ.

10. Сергій Прийма, голова Мелітопольської районної ради, місто Мелітополь Запорізької області.

11. Іван Самойдюк, перший заступник міського голови міста Енергодар.

12. Микола Сікаленко, голова Циркунівської ОТГ Харківського району Харківської області.

13. Володимир Тюрін, заступник керівника Щастинської міської ВЦА, місто Щастя Луганської області.

14. Олександр Шаповалов, міський голова міста Берислав Херсонської області.

15. Маслій Микола, депутат міської ради Куп’янська, Харківська область.

16. Тетяна Свириденко, голова Іванківської селищної ради Вишгородського району Київської області.

17. Олександр Зарівний, чиновник Олешківської міської ради Херсонської області.

18. Михайло Рєзніков, пастор Церкви євангельських християн-баптистів, Маріуполь, Донецька область.

19. Андрій Фоменко, служитель Церкви євангельських християн-баптистів, Маріуполь, Донецька область.

20. Василь Вирозуб, священик Православної Церкви України, Одеська область.

21. Дмитро Бодю, єпископ Християнської євангельської церкви «Слово життя» у місті Мелітополь, Запорізька область.

22. Цигіпа Сергій, громадський діяч, місто Нова Каховка Херсонська область.

23. Макс Левін, фотожурналіст, зник на лінії фронту під Києвом.

24. Кумок Михайло, видавець редакції "Мелітопольські відомості", місто Мелітополь, Запорізька область.

25. Хропун Володимир Васильович, волонтер Червоного хреста, Київська область.

26. Іваннікова-Кацемон Юля, волонтер червоного хреста, Київська область.

27. Будаловський Микола, староста Андріївського старостинського округу, Чернігівська область.

28. Медведьов Олександр, голова Сновської ОТГ, Чернігівська область.

29. Божко Григорій, бізнесмен, колишній депутат Чернігівської облради, Чернігівська область.

30. Афанасьєв Дмитро, депутат Корабельної райради, Херсонська обл.

31. Такаджи Дмитро, голова смт Нижні Сірогози, Херсонська обл.

32. Сухенко Ольга Петрівна, староста села Мотижин Макарівської ОТГ

33. Талалай Ігор Вікторович, волонтер (вивозив людей з Маріуполя до Дніпра), Мангуш, Донецька область.

34. Юлія Паєвська, волонтерка і парамедик. Маріуполь, Донецька область.

35. Олег Мирошник, Біловодський селищний голова, Луганська область..

36. Василь Мітько, Нікольський селищний голова, Донецька область.

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євромайдан SOS
злочини проти людяності
викрадення людей
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