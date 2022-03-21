Європа не може "завтра" відмовитись від газу з РФ, - прем’єр Нідерландів

Про це він сказав на брифінгу після зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою, пише ЄП.



"Надто багато нафтопереробних заводів у східній і західній частинах Європи все ще повністю залежні від російської нафти, а з газом ситуація ще складніша", - зауважив Рютте.



Він додав, що Європі потрібно позбавлятися цієї залежності.



"Це потрібно робити максимально швидко, але зробити це "завтра" ми не можемо", - зазначив прем'єр.

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