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"Європейська Солідарність" внесла у Верховну Раду законопроект про підвищення грошового забезпечення та виплат на житло для військових – генерал Забродський

14 січня, 2022 п'ятниця
15:04
Суспільство Михайло Забродський

"Європейська Солідарність" підготувала законопроект про підвищення грошового забезпечення військових. Про це сказав народний депутат, Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський на брифінгу. "Євросолідарність" пропонує внести зміни до закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" і прив’язати грошове забезпечення військовим до прожиткового мінімуму. Відповідний законопроект внесений 13 січня 2022 року під номером 6518

Забродський зазначив, що й експерти, і військовослужбовці наголошують на катастрофічній ситуації з грошовим забезпеченням в Збройних силах, а це безпосередньо впливає на мотивацію продовжувати військову службу або шукати інший заробіток. 

"Окремим питанням залишається компенсація за піднайом житла, яку вже не перший рік отримує особовий склад ЗСУ. Та мізерна сума, яку пропонує держава в якості цієї компенсації, крім того, що виглядає жалюгідно, а ще й суто в матеріальному плані не дозволяє винайняти житло не тільки в обласному центрі, а навіть в селищі або районному центрі", – зазначив він.

Депутат зауважив, що питання з підвищенням розміру цієї компенсації влада не може вирішити вже другий рік, хоча "Європейська Солідарність" весь цей час вимагає виправити ситуацію. "Але ми чуємо лише виправдовування, обіцянки і заклики потерпіти ще трохи. Я твердо переконаний, що більше терпіти не можна", – підкреслив генерал-лейтенант.

Депутат повідомив, що "Європейська Солідарність" вносить на розгляд парламенту законопроект, який дозволить зняти питання розміру грошового забезпечення і компенсації за піднайом житла.

"Ми пропонуємо прив’язати розмір мінімального окладу, який є основною розрахунковою одиницею для обчислення рівня грошового забезпечення військовослужбовців, до мінімального прожиткового рівня. Ми пропонуємо прив’язати розмір компенсації за піднайом житла до розміру мінімального прожиткового рівня", – розповів Забродський.

Він пояснив переваги такого підходу. "По-перше, мова буде йти про зовсім інші суми. По-друге, питання зростання грошового забезпечення або компенсації за піднайом житла буде прямо пов’язане з прийняттям чергового закону про черговий державний бюджет на наступний календарний рік. І буде раз і на завжди, щонайменше на тривалий час, закріплено у нашому законодавстві. І жодним чином не буде залежати від волі певних посадовців або керівництва держави", – підкреслив депутат.

Забродський наголосив, що "Європейська Солідарність" буде вимагати першочергового розгляду законопроекту в парламенті.

"Влада б і не згадала про забезпечення військовослужбовців, якби не нещодавній скандал із грошовим забезпеченням співробітників Національної поліції. Звісно, Збройні сили, які несуть основний тягар виконання завдань в складі операції Об’єднаних сил, не можуть страйкувати. Але це в жодному разі не знімає з нас відповідальності як з парламентарів, щоб ми вжили всіх можливих заходів, щоб забезпечити нашим військовослужбовцям гідне матеріальне забезпечення", – також сказав депутат.

Він підкреслив, що гроші на реалізацію цього проекту є: "Можна згадати про 2,5 мільярди, які пропонує Міжнародний валютний фонд, можна згадати про будівництво доріг. І врешті-решт  відповісти на питання, що є більш важливим".

Новини
Економіка
Порошенко
ЗСУ
військовослужбовці
Європейська солідарність
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