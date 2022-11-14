"Євросолідарність" вимагає повернути акредитації іноземним ЗМІ, які показали історичні репортажі з українського Херсона – Геращенко
"Європейська Солідарність" публічно звертається до компетентних осіб з вимогою негайно переглянути рішення про позбавлення акредитації журналістів провідних іноземних ЗМІ за історичні репортажі з Херсона
Про це у Facebook написала співголова фракції Ірина Геращенко.
"Весь світ завдяки цим кадрам побачив, що Херсон – це Україна, як щиро вітають тут українську армію визволителів і яку вагу має тут український прапор!" – переконана Ірина Геращенко.
- Військові заявили про незаконність зйомок у деокупованому Херсоні: шістьох журналістів хочуть позбавити акредитації
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.97
Купівля 39.97Продаж 40.68
-
EUR
Купівля 40.08Продаж 41.26
- Актуальне
- Важливе