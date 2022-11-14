"Євросолідарність" вимагає повернути акредитації іноземним ЗМІ, які показали історичні репортажі з українського Херсона – Геращенко

Про це у Facebook написала співголова фракції Ірина Геращенко.

"Весь світ завдяки цим кадрам побачив, що Херсон – це Україна, як щиро вітають тут українську армію визволителів і яку вагу має тут український прапор!" – переконана Ірина Геращенко.

Військові заявили про незаконність зйомок у деокупованому Херсоні: шістьох журналістів хочуть позбавити акредитації

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