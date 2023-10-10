Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство "Євросолідарність" вимагає від уряду зупинити тиск Держаудитслужби на КБ "Луч" та інші оборонні підприємства

"Євросолідарність" вимагає від уряду зупинити тиск Держаудитслужби на КБ "Луч" та інші оборонні підприємства

10 жовтня, 2023 вiвторок
16:41
Суспільство Євросолідарність

Фракція "Європейська Солідарність" направила звернення до уряду з вимогою негайно втрутитися в ситуацію навколо ДП "Конструкторське бюро "Луч", яке кошмарить Держаудитслужба, фактично зриваючи виробництво таких дефіцитних сьогодні ракет і снарядів

"Нагадаю, саме через непрофесійні дії Кабміну, який видав дві взаємовиключні постанови щодо можливості /неможливості отримання прибутку від реалізації продукції ВПК, закупівля вітчизняної оборонки фактично блокується, а багатьом виробникам ДАС погрожує судами. Верховна Рада була змушена втрутитися в ситуацію і у вересні прийняла постанову "Щодо підтримки оборонно-промислового комплексу України в умовах воєнного стану". Всі фракції і групи підписалися під цим документом для усунення перешкод у здійсненні господарської діяльності в оборонному секторі", – нагадала депутатка.

Попри це, пише Геращенко, лише за останній тиждень на підприємство з виробництва тепловізійних прицілів Archer прийшло НАБУ і вилучило не лише фінансову, але й проєктну, виробничу документацію.

"А в КБ "Луч" проходить третя перевірка Держаудитслужби. Нагадаю, голову цієї служби призначає уряд, нинішню керівницю Кабмін затвердив в грудні 2022-го року. І вона почала ретиво кошмарити оборонку. КБ "Луч" – одне з провідних розробників складових авіаційного та протитанкового озброєння і ракет. Діяльність ДержККБ "Луч" має стратегічне значення для оборонного потенціалу України", – зауважує Ірина Геращенко.

Читайте також: Подібні дії у воєнний час можуть привести до пекла: Defense Express про перевірки оборонного підприємства КБ "Луч"

"Нинішня ревізія діяльності ДержККБ "Луч" стосується включення отриманого підприємством прибутку до складу вартості продукції підприємства та сплати з нього податків. Тобто Уряд намутив, а ДП страждає", – обурилась Геращенко.

"При цьому ДАСУ не враховує того, що ДержККБ "Луч" за власні обігові кошти розробляє нові системи озброєння, ліквідовує наслідки ракетних ударів, відновлює та замінює пошкоджене обладнання і продукцію, здійснює релокацію виробництва та нарощує виробничі потужності. Вимагаємо від уряду негайно виконати постанову ВР і забезпечити безперешкодну діяльність ДержККБ "Луч" та інших стратегічних підприємств. А голову Держаудитслужби варто звільнити, бо її робота більше схожа на шкідництво, аніж на аудит", – резюмує співголова фракції.

  • КБ "Луч" є розробником та виробником протитанкових комплексів та ракет до них. Йдеться про ракетні комплекси "Стугна" та "Корсар", РЗСО "Вільха" та вже знаменитий протикорабельний комплекс "Нептун", також САУ "Богдана". Саме це підприємство у Києві одним з перших намагались знищити російські агресори ще у середині березні 2022 року. Проте обладнання, запас запчастин та ракет вдалося успішно евакуювати.

  • 19 вересня держпідприємство звернулося з офіційними листами до органів влади з проханням врегулювати відповідно до законодавства висновки Держаудитслужби, які ускладнюють виконання завдань розробки та виробництва Зброї Перемоги.

  • Державна аудиторська служба знову прийшла з перевірками до державного підприємства КБ "Луч", яке випускає важливе для ЗСУ озброєння. Компанія звернулася до уряду з проханням ввести мораторій на проведення перевірок.
Новини
Кабмін
Ірина Геращенко
ЗСУ
Європейська солідарність
Читайте також:
ВАКС
9 жовтня, 2023 понедiлок
ВАКС закрив справу "Роттердам+": САП оскаржить рішення у суді
9 жовтня, 2023 понедiлок
На Київщині затримали бізнесмена, який перерахував окупантам понад 15 млн грн
радбез ООН
9 жовтня, 2023 понедiлок
Радбез ООН не зміг ухвалити спільну заяву щодо нападу ХАМАСу на Ізраїль
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.4
    Купівля 37.4
    Продаж 38.1
  • EUR
    Купівля 39.66
    Продаж 40.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
10 жовтня
17:33
Володимир Зеленський
Промову Зеленського у парламенті Румунії могли скасувати через проросійських парламентарів, - ЗМІ
17:32
імпорт електроенергії
Через негоду знеструмлено частину абонентів у 4 областях: ситуація в енергосистемі станом на 10 жовтня
17:28
На фото: електрична вантажівка
Mercedes-Benz представила електричну вантажівку
17:23
Олаф Шольц
Серед пріоритетів – ППО: Шольц і Макрон обговорили подальшу підтримку України
17:09
Ексклюзив
Ізраїль
Посол України в Ізраїлі: проблеми виїзду з країни немає, але через ажіотаж квиток коштує $800
17:05
На фото: кадр з фільму "Велика Прогулянка"
Після першого вікенду український фільм "Велика Прогулянка" переглянуло щонайменше 41 тис. глядачів
17:00
СБУ затримала організаторку "референдуму" в окупованій Чорнобаївці
16:42
Кількість загиблих унаслідок російського удару по селу Гроза зросла до 53
16:40
ХАМАС напав на Ізраїль
В Ізраїлі заявили про знищення двох високопосадовців ХАМАСу
16:29
Ексклюзив
ХАМАС напав на Ізраїль
У Defense Express назвали типи зброї, яку Росія могла передати бойовикам ХАМАС
16:25
Кевін Маккарті
Маккарті заявив, що готовий повернутися на посаду спікера палати представників
16:18
Оновлено
сектор Газа
ХАМАС завдав удару по центральних містах Ізраїлю
16:04
Іван Вигівський
Співпрацювати з РФ погодилися менше 0,5% поліцейських на окупованих територіях, - Вигівський
16:00
технології, ЗСУ
В Україні розробили рацію, сигнал якої ворог не може заглушити та розшифрувати
15:49
Кая Каллас
Естонія готова відмовитись від фінансової допомоги ЄС, якщо Україна вступить до Євросоюзу, - Каллас
15:47
Оновлено
Володимир Зеленський та Клаус Йоханніс
Є важливе рішення про підготовку пілотів для F-16, - Зеленський на зустрічі з президентом Румунії
15:43
Ексклюзив
Маріупольський порт
Росіяни посилюють військову логістику через порт Маріуполя, - депутат міськради Забавін
15:41
Ексклюзив
Прогризаємо оборону ворога і просуваємося вперед: замкомбата 5-ї ОШБр про ситуацію біля Бахмута
15:41
Оновлено
Жозеп Боррель
Боррель скликав екстрене засідання голів МЗС Євросоюзу: на нього запросили представників Ізраїлю та Палестини
15:34
Перші дні
"Перші дні": Netflix покаже український серіал про початок повномасштабної війни
15:05
Ексклюзив
ХАМАС напав на Ізраїль
Захід стримуватиме Ізраїль від дій щодо Лівану або Ірану, - Мусієнко
14:58
У поліції Харківщини відповіли на брехню Небензі в ООН про "неонацистів" у Грозі під час удару РФ
14:58
Світовий банк
Світовий банк схвалив використання системи Prozorro для усіх проєктів, які фінансує в Україні
14:55
Секретар РНБО Олексій Данілов
Що показали події 7 жовтня в Ізраїлі і які наслідки матимуть для України та світу: пояснення Данілова
14:47
зброя пістолет
Очільник Нацполіції назвав два фактори дестабілізації в Україні
14:40
UEFA , УЄФА
УЄФА офіційно визначив країни, де відбудуться Євро-2028 і Євро-2032
14:25
молодь
Молодь отримала гранти і створює проєкти з підтримки ментального здоровʼя юних українців
14:21
Умєров відвідав позиції ЗСУ на Таврійському напрямку й нагородив військових
14:17
Аналітика
Leave Russia: аналітики YouControl проаналізували дані щодо іноземних компаній, які працюють на ринку РФ
14:16
заморозки
Заморозки ночами та потепління вдень: прогноз погоди на 11 жовтня від Наталки Діденко
14:04
OPINION
Владислав Головін
Не телемарафон. Або що показують медіа про війну в Ізраїлі
14:00
Александер Чеферін
УЄФА скасував рішення про допуск російських команд U17 до турнірів
13:58
ООН
Верховний комісар ООН із прав людини заявив про загибель цивільних у Газі та назвав облогу порушенням міжнародного права
13:46
консульство Китаю у Сан-Франциско
У Сан-Франциско авто врізалось у консульство Китаю, поліція застрелила водія
13:43
Постачав РФ кабелі з ОРДО, співпрацював з Росатомом: підприємцю оголосили підозру в колабораціонізмі
13:42
священник УПЦ МП
СБУ пропонує Раді розширити юридичну базу для заборони УПЦ МП, - ЗМІ
13:26
Нафтобаза
Провокація на кордоні з Польщею: спецслужби РФ та Білорусі планують теракт на нафтобазі, - Центр нацспротиву
13:11
фейкові новини, fake news
Французький політик назвав вторгнення РФ в Україну "повністю виправданим", заявивши про "катування і вбивства" російськомовних
13:00
OPINION
Богдан Данилишин
Річний рівень інфляції у вересні знизився до 7,1%. Інфляційні тенденції місяця
13:00
насильство
Поліція розслідує 54 випадки сексуального насильства окупантів над українцями
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV