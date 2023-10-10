"Євросолідарність" вимагає від уряду зупинити тиск Держаудитслужби на КБ "Луч" та інші оборонні підприємства
Фракція "Європейська Солідарність" направила звернення до уряду з вимогою негайно втрутитися в ситуацію навколо ДП "Конструкторське бюро "Луч", яке кошмарить Держаудитслужба, фактично зриваючи виробництво таких дефіцитних сьогодні ракет і снарядів
"Нагадаю, саме через непрофесійні дії Кабміну, який видав дві взаємовиключні постанови щодо можливості /неможливості отримання прибутку від реалізації продукції ВПК, закупівля вітчизняної оборонки фактично блокується, а багатьом виробникам ДАС погрожує судами. Верховна Рада була змушена втрутитися в ситуацію і у вересні прийняла постанову "Щодо підтримки оборонно-промислового комплексу України в умовах воєнного стану". Всі фракції і групи підписалися під цим документом для усунення перешкод у здійсненні господарської діяльності в оборонному секторі", – нагадала депутатка.
Попри це, пише Геращенко, лише за останній тиждень на підприємство з виробництва тепловізійних прицілів Archer прийшло НАБУ і вилучило не лише фінансову, але й проєктну, виробничу документацію.
"А в КБ "Луч" проходить третя перевірка Держаудитслужби. Нагадаю, голову цієї служби призначає уряд, нинішню керівницю Кабмін затвердив в грудні 2022-го року. І вона почала ретиво кошмарити оборонку. КБ "Луч" – одне з провідних розробників складових авіаційного та протитанкового озброєння і ракет. Діяльність ДержККБ "Луч" має стратегічне значення для оборонного потенціалу України", – зауважує Ірина Геращенко.
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"Нинішня ревізія діяльності ДержККБ "Луч" стосується включення отриманого підприємством прибутку до складу вартості продукції підприємства та сплати з нього податків. Тобто Уряд намутив, а ДП страждає", – обурилась Геращенко.
"При цьому ДАСУ не враховує того, що ДержККБ "Луч" за власні обігові кошти розробляє нові системи озброєння, ліквідовує наслідки ракетних ударів, відновлює та замінює пошкоджене обладнання і продукцію, здійснює релокацію виробництва та нарощує виробничі потужності. Вимагаємо від уряду негайно виконати постанову ВР і забезпечити безперешкодну діяльність ДержККБ "Луч" та інших стратегічних підприємств. А голову Держаудитслужби варто звільнити, бо її робота більше схожа на шкідництво, аніж на аудит", – резюмує співголова фракції.
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КБ "Луч" є розробником та виробником протитанкових комплексів та ракет до них. Йдеться про ракетні комплекси "Стугна" та "Корсар", РЗСО "Вільха" та вже знаменитий протикорабельний комплекс "Нептун", також САУ "Богдана". Саме це підприємство у Києві одним з перших намагались знищити російські агресори ще у середині березні 2022 року. Проте обладнання, запас запчастин та ракет вдалося успішно евакуювати.
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19 вересня держпідприємство звернулося з офіційними листами до органів влади з проханням врегулювати відповідно до законодавства висновки Держаудитслужби, які ускладнюють виконання завдань розробки та виробництва Зброї Перемоги.
- Державна аудиторська служба знову прийшла з перевірками до державного підприємства КБ "Луч", яке випускає важливе для ЗСУ озброєння. Компанія звернулася до уряду з проханням ввести мораторій на проведення перевірок.
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