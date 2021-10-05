Facebook, Instagram, WhatsApp відновили роботу. Цукерберг вибачився

Він зробив це на власній сторінці соціальної мережі.

"Facebook, Instagram, WhatsApp і Messenger повертаються до онлайн-роботи. Перепрошую за сьогоднішній збій: я знаю, як сильно ви покладаєтеся на наші сервіси, щоб залишатися на зв'язку з важливими для вас людьми", - написав Цукерберг.



Facebook також назвала причину шестигодинного збою на своїх ресурсах – це зміни конфігурації маршрутизаторів.

"Наші інженерні групи дізналися, що зміни конфігурації магістральних маршрутизаторів, які координують мережевий трафік між нашими центрами обробки даних, викликали проблеми, які перервали цей зв'язок. Це порушення мережевого трафіку зумовило каскадний вплив на способи зв'язку наших центрів обробки даних, в результаті чого наші послуги були зупинені", - йдеться у повідомленні.