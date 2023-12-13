Forbes оприлюднив, скільки українські артисти заробили за 2023 рік зі стрімінгів

Про це пише Forbes.

Журналісти видання поспілкувалися з представниками українських лейблів та дізналися, скільки музиканти заробили цього року з прослуховувань їхніх пісень на стримінгових сервісах. Так, зокрема, у десятці найпопулярніших пісень в Україні на Spotify були виключно українські виконавці, а у топ 10 на Apple Music – вісім україномовних пісень та два міжнародних хіти: трек Flowers Майлі Сайрус і Unholy Сема Сміта та Кім Петрас.

CEO лейблу ENKO Катерина Дмитренко розповіла, що пісня Skofka "Не забудем і не пробачим", що вийшла у травні 2022 року, за останні 12 місяців принесла 30 тис. євро. Загальний дохід зі стримінгів на лейблі у 2023 році зріс на 50%.

Пісні співака ENLEO "Інша любов" і "Веди мене в храм", випущені в 2022-му, принесли $7 тис., каже засновник лейблу Papa Music Олексій Голубєв. Заробіток артиста цього року збільшився у 2,5 раза порівняно з 2022 роком. Голубєв зауважив, що частка прибутку від цифрової дистрибуції артистів лейблу складає не більше 20% від їхнього загального доходу.

Підопічні лейблу Pomitni також опинилися в українських топах. Серед них Надя Дорофєєва та Klavdia Petrivna, продюсером якої є лейбл NEBO Music, а Pomitni забезпечують цифрову дистрибуцію. CEO Pomitni Ірина Горова не назвала суми заробітків артисток, але зазначила, що частка від дистрибуції в загальному виторгу артиста становить від 40%.

Наголошується, що у 2021 році в першу десятку топа Apple Music увійшло 8 пісень російських виконавців. І попри те, що вони не зникли з топ 100 Apple Music і цього року, їхня кількість значно зменшилась. До сотні найпопулярніших пісень в Україні у 2023 році увійшло 18 російськомовних треків.

Посилаючись на дані закритого дослідження лейблу Pomitni та Dive and Discovery Research, Горова наголосила, що 45% українських слухачів уже не слухають пісні російською, а відсоток прослуховувань українських виконавців набагато збільшився.